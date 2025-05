Serie A donne: Fiorentina supera Inter 3-1, Samp ko e retrocessa

Nel sabato della nona giornata di Poule Scudetto e Poule Salvezza della Serie A femminile 2024/25 sono ben tre gli anticipi giocati. Partendo da quello dell'Arena Civica di Milano, in cui la Fiorentina batte 3-1 l'Inter in rimonta per tenere così vivissimi i suoi sogni di qualificazione alla prossima Champions League. Decisiva la doppietta di Boquete, magistrale ancora una volta, ma anche il gol realizzato da Snerle per il provvisorio 2-1, mentre alle nerazzurre non basta la rete di Santi in apertura. La Viola appaia così la Roma a quota 41 punti in classifica, con le giallorosse impegnate domani in casa contro il Milan. L'Inter chiude una striscia di tre successi di fila, ma ha comunque modo di festeggiare: Alborghetti celebra infatti la sua 100/a presenza con la maglia nerazzurra, dopo aver annunciato l'addio al calcio al termine di questa stagione. La Poule Salvezza emette invece il penultimo verdetto di questa Serie A 2024/25, con l'aritmetica retrocessione della Sampdoria in Serie B. Il Como rimonta 2-1 le blucerchiate grazie alla doppietta di Nischler, vanificando così il gol iniziale di Llopis e spezzando i sogni di permanenza nel massimo campionato italiano coltivati dal club doriano. Nell'altro anticipo della Poule Salvezza, basta un tempo (la ripresa) alla Lazio per travolgere 5-0 il Sassuolo, trascinata dalle doppiette di Le Bihan e Piemonte, nonché dai colpi di Oliviero (un gol, due assist). Per la prima volta dal periodo febbraio-aprile 2003, il club biancoceleste ottiene così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, salendo peraltro a 41 punti in classifica.