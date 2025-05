Inter, Asllani: "In questa squadra siamo tutti importanti"

Intervistato da Dazn al termine del match, Asllani ha commentato così la vittoria dell'Inter sul Verona: "Dobbiamo lavorare tutti insieme, siamo una squadra forte dentro e fuori. Non importa chi gioca e chi no, siamo tutti importanti. Martedì arriva il match più importante dell'anno. Finale Champions? Volevamo arrivare fino alla fine in tutte le competizioni, abbiamo perso dei punti in campionato ma non si sa mai cosa può succedere. C'è voglia di arrivare in finale, serve attenzione".