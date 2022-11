Liga: il Real resta in scia al Barcellona

SPAGNA

I blancos battono 2-1 il Cadice: al Bernabeu decidono Militao e Kroos. Gattuso ok sul Betis: il Valencia vince 3-0

© Getty Images Il Real Madrid non sbaglia e batte 2-1 il Cadice, riportandosi a -2 dal Barcellona e tornando al successo dopo due turni. Al Bernabeu, la sfida si sblocca al 40' con il colpo di testa di Militao, poi la potente conclusione di Kroos (70') dal limite chiude i giochi: inutile la rete di Perez all'82'. Oltre ad Ancelotti, sorride anche Gattuso: il Valencia batte 3-0 il Betis con Almeida (63'), il rigore di Guillamon (81') e l'ex Roma Kluivert (93').

REAL MADRID-CADICE 2-1

Il Real Madrid soffre ma batte 2-1 il Cadice, tornando al successo dopo due turni e riportandosi a -2 dal Barcellona primo in classifica. La formazione di Ancelotti deve faticare per imporsi, visto che all'11' Espino conclude dalla lunga distanza centrando la parte superiore della traversa. La formazione di Ancelotti risolve il problema del gol al 40', quando dal solito destro telecomandato di Kroos arriva l'assist perfetto di Militao, che di testa batte Ledesma e firma l'1-0 dei blancos. La sfida resta sul minimo vantaggio per i padroni di casa fino al 70', quando il tedesco raccoglie una respinta e dal limite lascia partire un potentissimo tiro che finisce sul primo palo fulminando il portiere degli ospiti. All'82', però, ecco che il Cadice la riapre: Courtois non trattiene il tiro di Bongonda, poi salva su Negredo, ma alla fine deve arrendersi al tap-in di Lucas Perez che accorcia le distanze. L'assalto finale, però, non porta al pareggio: dopo un ko e un pareggio, il Real Madrid torna a vincere e resta a contatto con Xavi. Cadice ora penultimo e staccato dal Celta Vigo: ad oggi sarebbe retrocessione.

VALENCIA-BETIS 3-0

Torna al successo anche il Valencia di Gennaro Gattuso: netto 3-0 per i Pipistrelli che, però, si sbloccano solo nell'ultimo terzo di gara. Dopo un primo tempo senza reti, gli andalusi restano in dieci dopo i due gialli a Gonzalez: dalla punizione, Almeida mette il pallone sotto la traversa e firma l'1-0. All'81', ecco invece il raddoppio con il rigore: il protagonista è l'ex Roma Kluivert, che si guadagna la massima punizione trasformata da Guillamon. L'olandese e figlio d'arte sigla poi il definitivo 3-0 in contropiede al 93'. Il Valencia sale così a 19 punti e si porta ora a -5 dal quarto posto occupato da Bilbao, Atletico e proprio dal Betis, al quarto ko in campionato.

RAYO VALLECANO-CELTA VIGO 0-0

Finisce senza reti la sfida tra Rayo e Celta. I protagonisti sono i portieri, con Marchesin decisivo in particolare nel finale con la parata sul colpo di testa di Camello. Un pareggio che serve sicuramente di più ai padroni di casa, che dopo tre vittorie di fila prendono un punto e salgono a quota 22, a -2 dalla zona Champions. Il Celta, invece, si stacca momentaneamente dalla zona retrocessione, distante però appena un punto.