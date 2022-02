Liga: Rakitic tradisce il Siviglia, solo 0-0 con l'Osasuna

SPAGNA

L'ex Barcellona sbaglia un rigore al 93', il Real è a +3 e con una partita in meno. Sorridono Elche, Maiorca e Celta Vigo

Nella ventitreesima giornata di Liga, il Siviglia centra il terzo pareggio di fila non andando oltre lo 0-0 in casa dell'Osasuna e sbagliando un rigore al 93' con Rakitic. Un risultato che favorisce il Real Madrid, sempre primo in classifica a +3 e con una partita in meno rispetto agli andalusi. Successi importanti per Elche, Maiorca e Celta Vigo, che vincono in casa rispettivamente contro Alaves (3-1), Cadice (2-1) e Rayo Vallecano (2-0).

OSASUNA-SIVIGLIA 0-0

Parlare di occasione mancata per il Siviglia è persino riduttivo: al 93', gli andalusi hanno l'occasione di vincere in casa dell'Osasuna, invece si fermano sullo 0-0 e centrano il terzo pareggio di fila dopo l'errore dal dischetto di Ivan Rakitic. Partita complicata per la formazione di Lopetegui, che dopo 6 minuti perde già Montiel, sostituito da Jesus Corona. Gli ospiti puntano sul possesso palla, poi è Moncayola a spaventare Bono, che è però attento e respinge. Nella ripresa, è invece Herrera a murare En Nesyri. Proprio il portiere dell'Osasuna sarà il grande protagonista. Al 90', infatti, Sanchez tocca con il piede in area Kounde, entrato nel corso della ripresa al posto di Gudelj, e Pizarro, dopo revisione al Var, assegna il rigore. Dal dischetto si presenta l'ex Barcellona Ivan Rakitic, pronto a consentire ai suoi di avvicinarsi al Real Madrid. Invece, Herrera ipnotizza il croato e preserva lo 0-0, che resiste anche agli ultimi assedi degli andalusi. Terzo pareggio di fila, dunque, per il Siviglia, che si porta a 47 punti, cioè a -3 dagli uomini di Ancelotti che, però, restano saldamente primi e con l'occasione, al Bernabeu contro il Granada, di volare a +6 sul secondo posto. Punto preziosissimo, invece, per l'Osasuna, che sale a quota 29 e aggancia momentaneamente il Valencia.

ELCHE-ALAVES 3-1

Vittoria in rimonta per l'Elche, che batte 3-1 in casa l'Alaves e centra punti fondamentali in ottica salvezza. Un successo interno che arriva in rimonta, visto che al 18' Joselu porta in vantaggio gli ospiti. Nel giro di 13 minuti ad inizio ripresa, però, Milla diventa l'eroe di serata e con due gol ribalta la sfida, regalando il 2-1 ai padroni di casa. A chiudere del tutto i giochi, all'86', è invece Fidel, che certifica il 3-1 finale. Terza vittoria nelle ultime quattro partite per l'Elche, che sale a 26 punti e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione che, invece, vede pienamente coinvolto proprio l'Alaves, penultimo a quota 17.

MAIORCA-CADICE 2-1

Vittoria di rigore per il Maiorca, che batte 2-1 il Cadice grazie a due reti dal dischetto. Eppure, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo appena 8 minuti con Alcaraz, ma dagli undici metri Sevilla pareggia al 20'. Il secondo rigore, invece, porta la firma dell'ex Lazio Muriqi, che non fallisce l'uno contro uno con Ledesma e regala tre punti preziosissimi al Maiorca. Successo pesantissimo per la classifica: la quartultima, infatti, sale a quota 23 e allunga proprio sul Cadice terzultimo, ora a -5 dalla zona salvezza.

CELTA VIGO-RAYO VALLECANO 2-0

Netto 2-0, invece, per il Celta Vigo, che all'Estadio de Balaidos trionfa sui semifinalisti di Coppa del Re grazie ad un unico protagonista: Brais Mendez, che segna entrambe le reti che permettono ai padroni di casa di ottenere un successo preziosissimo. Una conclusione in area dopo un rimpallo al 12' e un tap-in su cross di Denis Suarez all'80' valgono la vittoria per il Celta, che sale a quota 30 punti e si porta proprio a -1 dal Rayo.