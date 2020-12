Liga: l’Atletico vola con Lemar e Llorente, il Real si rialza grazie a un autogol

SPAGNA

L’Atletico Madrid batte 2-0 il Valladolid nella 12a giornata della Liga e balza in testa da solo: a decidere la sfida del Wanda Metropolitano le reti nella ripresa di Lemar e Marcos Llorente. Nonostante il successo, opaca prestazione per Luis Suarez. Vince anche il Real Madrid in casa del Siviglia, ma serve una goffa autorete del portiere Yassine ‘Bono’ Bounou per risolvere la contesa. Nell’altra partita, Levante-Getafe finisce 3-0.

ATLETICO MADRID-VALLADOLID 2-0

Vale tantissimo la vittoria dei Colchoneros in casa contro un tenace Valladolid: grazie al successo del Wanda Metropolitano, l’Atletico sorpassa in testa alla Liga la Real Sociedad (che gioca domenica ma ha comunque, al momento, una partita in più) e ribadisce chiaramente le proprie ambizioni di successo nel campionato spagnolo. Quella gli uomini di Diego Simeone, però, è tutt’altro che una prestazione dominante, soprattutto nel primo tempo. Il Valladolid, reduce da tre risultati utili consecutivi, gioca una frazione di assoluto livello domando senza problemi l’attacco della squadra di casa guidato da un Suarez che, oltre alle possibili distrazioni per le indagini sul suo esame di italiano a Perugia, pare anche in forma fisica imperfetta al rientro dallo stop forzato per il Covid.

A inizio ripresa i blanquivioletas rischiano anche di portarsi in vantaggio con una pericolosa conclusione di Marcos André, ma da quel punto dell’incontro l’Atletico prende in mano le redini del gioco e concretizza il predominio territoriale con la rete di Lemar al 56’: bella l’azione avvolgente dei padroni di casa, con il cross basso di Trippier che viene ‘bucato’ da Suarez ma trova il piede del francese, in rete dopo oltre un anno di digiuno. La rete sblocca i Colchoneros e demoralizza gli ospiti: il risultato è il controllo totale del pallone per l’Atletico che fa bis al 72’: è ancora Trippier l’uomo assist, stavolta con un passaggio in profondità per Marcos Llorente che insacca alle spalle di Masip. Il finale è normale amministrazione: settima vittoria consecutiva per l’Atletico Madrid, che si presenta a una settimana fondamentale (mercoledì sfida a Salisburgo per la qualificazione agli ottavi di Champions, sabato derby contro il Real) con il morale alle stelle.

SIVIGLIA-REAL MADRID 0-1

Alla vigilia di quella che sarà una settimana cruciale per il proseguimento della sua stagione (mercoledì la sfida decisiva in Champions contro il Mönchengladbach e sabato il derby contro l’Atletico), il Real Madrid riscatta le ultime tre gare a secco in Liga; nonché la recente pesante sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk in Europa. La formazione di Zidane ottiene un pesantissimo successo a Siviglia (che scivola a -4 dalle merengues) e aggancia momentaneamente il terzo posto occupato dal Villarreal. Subito occasione per i blancos in avvio di match: il portiere Bono perde palla nell’area piccola su attacco di Vinicius, Benzema può colpire di testa a porta vuota ma salva incredibilmente Diego Carlos all’ultimo momento. Kroos prova la gran conclusione a giro dal limite a cercare il secondo palo: pallone largo di pochissimo. L’estremo difensore dei padroni di casa si riscatta dall’erroraccio di inizio match e compie una prodezza, distendendosi e mettendo in angolo il destro a giro di prima intenzione di Benzema. Il Siviglia si fa vedere solamente con un controllo di petto e conclusione da parte di De Jong: palla ampiamente sul fondo.

Lo stesso attaccante olandese impegna in due tempi Courtois con una splendida rovesciata a inizio ripresa, ma è il Real a passare meritatamente in vantaggio al 55’: Mendy mette in mezzo un pallone teso basso, Vinicius lo sfiora appena, ma la pessima uscita in allungo di Bono fa sì che la sfera impatti sul portiere del Siviglia che, di fatto, se la butta dentro da solo. La formazione di Lopetegui torna a impensierire la difesa madrilena soltanto nel finale. Una punizione di Gudelj supera la barriera e scende a un passo dal palo. Poi, all’80’, Suso sfiora il pari: l’ex Milan calcia dalla trequarti e per poco non trova l’incrocio. Per il momento, Zidane torna quindi a respirare. In attesa di una settimana ‘infernale’ per il Real Madrid.

LEVANTE-GETAFE 3-0

Il Levante si sbarazza facilmente tra le mura amiche di un pessimo Getafe e può tornare così a prendere fiato nei bassifondi della classifica dopo tre sconfitte e dopo ben cinque pareggi consecutivi nelle ultime otto gare. Al 5’ Roger accelera e buca la mano del portiere Soria con un preciso diagonale destro che sbatte sul palo interno prima di depositarsi in rete. Gli ospiti rimangono in dieci uomini al 7’ per un rosso diretto di Chema (fallaccio su Dani Gomez visto dal Var) e i padroni di casa dilagano: prima con un contropiede finalizzato da Dani Gomez (17’) e poi con il tris definitivo di De Frutos (57’). Getafe che chiude in nove dopo l’espulsione di Dakonam.