Liga: parte male il 2022 del Real, Ancelotti cade nel derby col Getafe

SPAGNA

La capolista si fa sorprendere 1-0 in casa degli uomini di Quique Sanchez Flores con rete di Unal in avvio

Inizia male il 2022 del Real Madrid che cade 1-0 in casa del Getafe in uno dei derby della capitale spagnola. È una rete di Unal in avvio a condannare la squadra di Ancelotti, comunque salda al primo posto solitario in classifica a +8 dal Siviglia che però deve ancora giocare due partite. Partita sottotono dei blancos che riescono raramente a rendersi pericolosi mentre gli uomini di Quique Sanchez Flores escono dalla zona retrocessione.

GETAFE-REAL MADRID 1-0

Passo falso in questo avvio di 2022 per il Real Madrid nel derby contro il meno nobile Getafe, che compie una piccola impresa ed esce dalla zona retrocessione della classifica mentre la squadra di Ancelotti resta in vetta a +8 dal Siviglia ma con due partite in più. Neanche il tempo di entrare nel match e il Getafe colpisce a sorpresa il Real dopo nove minuti: Unal approfitta di uno svarione della difesa avversaria in fase di impostazione e buca Courtois. Pronta arriva la reazione dei blancos ma le conclusioni di Modric (due volte) e Kroos tra il 16’ e il 20’ sono sempre imprecise, allora il Getafe si chiude e difende il vantaggio fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa la musica non cambia, il Real Madrid insegue il pareggio ma la squadra di Quique Sanchez Flores è ordinata in difesa e riparte con velocità. Ancelotti butta nella mischia Hazard e Mariano Diaz ma i suoi mancano di incisività negli ultimi metri e Benzema è poco servito dai compagni, sono allora Alaba e Hazard a provarci sempre da fuori area ma senza impensierire Soria. Il Getafe a questo punto alza ulteriormente il muro e il match si trascina al triplice fischio dopo l’assalto finale delle merengues.