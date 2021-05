Liga: Llorente croce e delizia, ma l’Elche si ferma al palo e l’Atlético Madrid vince

SPAGNA

Ai Colchoneros basta la rete del centrocampista al 23' con Fidel che fallisce un rigore al 91’, l’Eibar torna a vincere e spera

Nella 34esima giornata di Liga l’Atlético Madrid si rialza dopo il passo falso di Bilbao e mette pressione alle inseguitrici. I Colchoneros si impongono per 0-1 in casa dell’Elche grazie alla rete di Llorente al 23’, ma nel finale lo stesso centrocampista commette fallo di mano in area: Fidel su rigore colpisce però il palo. Torna invece a vincere dopo 16 giornate l’Eibar, schiacciasassi sul Deportivo Alavés: 3-0 con tripletta di Kike Garcia. Getty Images

ELCHE-ATLETICO MADRID 0-1

Con un enorme spavento finale l’Atlético Madrid torna a correre dopo lo scivolone di Bilbao e difende il primo posto in classifica grazie al successo ai danni dell’Elche. Proprio nei giorni in cui vengono pubblicati i video sul suo esame d’italiano, è Suarez a dare il via alla danza pomeridiana dei Colchoneros, che al 16’ insacca su assist di Llorente per poi essere fermato dalla Var per fuorigioco. Poco importa, perché al 23’ Carrasco penetra dalla sinistra e offre un bel pallone al centrocampista che invece era stato assistman nella prima occasione: conclusione deviata e vantaggio ospite. I padroni di casa provano a reagire, ma allo scadere del primo tempo l’arbitro assegna un rigore ai ragazzi della capitale per un tocco di mano su tiro di Correa: anche in questo caso, però, la Var interviene e segnala che l’impatto è in realtà con l’addome. A questo punto la squadra di Simeone commette probabilmente l’errore di non chiedere lo scontrino alla cassa e di prolungare una rischiosa cena, così al 90’ Llorente impatta il pallone in area con un braccio evidentemente largo: Fidel si presenta dal dischetto con il rigore del possibile pareggio, ma la conclusione si stampa sul palo e l’Atlético Madrid può festeggiare il sofferto successo.

EIBAR-DEPORTIVO ALAVÉS 3-0

Era dal 3 gennaio contro il Granada che l’Eibar non vinceva in campionato, ma il fanalino di coda mette la parola “fine” alla serie di cinque sconfitte di fila e supera 3-0 il Deportivo Alavés. Ai padroni di casa bastano solamente tre minuti per portarsi in vantaggio, con Kike Garcia che si libera con un movimento in palleggio da vera punta e indirizza lo scontro diretto di fondo classifica. Per gli ospiti questa trasferta sarebbe fondamentale per fuggire dalle fauci della zona retrocessione, ma al 5’ della ripresa il 31enne spagnolo si ripete anticipando Lejeune su un cross dalla sinistra e tiene viva una complicatissima rimonta in campionato. Per scongiurare qualsiasi scherzo nel finale di partita, infine, Kike Garcia completa la tripletta personale al 14’ con un tiro all’incrocio e di fatto fa partire i titoli di coda della partita. Proprio il Deportivo potrebbe essere la squadra su cui fare i conti per l’Eibar, ultimo ma a -5 dagli avversari di giornata, sedicesimi.

