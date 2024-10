Liga: il Barcellona torna in vetta, Atletico ok in rimonta

Vittoria in rimonta per l'Atletico che, sotto 1-0 al 68', batte 3-1 il Leganes in casa. I colchoneros sono i primi a rendersi pericolosi con Sorloth, che all'11' sfiora il vantaggio ma viene fermato da Dmitrovic. Al 34', però, passano gli ospiti: Raba serve con un filtrante Neyou, che con un potente destro sotto la traversa buca Oblak e fa 1-0. Il gol gela il Metropolitano ma prova comunque a reagire prima dell'intervallo, con Dmitrovic ancora decisivo su Riquelme. Ad inizio ripresa, invece, è Correa a sbagliare clamorosamente il pareggio su assist di Griezmann, mentre al 58' Lino è impreciso e non centra lo specchio della porta. Il pareggio arriva comunque al 69': gran giocata di Wirtz sulla destra e palla al centro per Sorloth che, di tacco, mette in porta. La rimonta si completa all'81' con Simeone, fratello di Giovanni, che mette dentro per Griezmann, bravo in spaccata ad anticipare Dmitrovic e a firmare il 2-1. Il francese rischia di farsi espellere, ma il Var corregge il suo intervento da rosso a giallo. Finale in apnea, poi Sorloth segna al 99' su assist di Julian Alvarez, segnando la doppietta e il 3-1 finale. Vittoria per l'Atletico, che si porta a -4 dal Real e la settimana prossima proverà ad approfittare del risultato del Clasico.