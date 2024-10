Liga: il Real Madrid vince a fatica ma aggancia il Barcellona, ok Sociedad e Bilbao

CELTA VIGO-REAL MADRID 1-2

Successo non semplice per il Real Madrid, che in trasferta regola di misura 2-1 il Celta Vigo. La squadra di Ancelotti parte subito cercando di dominare, ma i padroni di casa si difendono piuttosto bene. Al 20’ i Blancos la sbloccano: capolavoro di Kylian Mbappé, che riceve palla in trequarti da Camavinga e scarica un destro potente sotto la traversa. Dopo il vantaggio gli ospiti continuano a premere forte sull’acceleratore, ma il primo tempo si chiude con le Merengues avanti di una sola rete. In avvio di ripresa gli uomini di Giraldez riescono a riportare l’incontro in equilibrio: al 51’ Mingueza sulla destra avanza e crossa dentro l’area, dove Swedberg, dimenticato dalla difesa del Real, è libero di schiacciare con il destro e insaccare alle spalle di Courtois. Dopo il pareggio Ancelotti inserisce Modric e Rodrygo, con il croato che diventa protagonista qualche minuto più tardi: al 66’ l’ex Tottenham traccia un filtrante spettacolare per Vinicius, che si presenta a tu per tu con Guaita ed è glaciale sotto porta per il 2-1. Nella scarsa mezzora finale i Blancos rischiano tanto, con Douvikas che sfiora il 2-2 al 90’. Mbappé e compagni riescono a reggere fino al triplice fischio, portando a casa i tre punti. Con questo 2-1 il Real Madrid sale a quota 24 e aggancia momentaneamente il Barcellona in testa alla classifica, Celta Vigo fermo a quota 13.