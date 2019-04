Liga: l’Atletico passa nel finale, 1-0 a Eibar

20/04/2019

All’8’ gli ospiti vanno vicino al vantaggio: Alvarez sbaglia il passaggio e regala di fatto il pallone a Morata, che serve alla perfezione Correa che però, tutto solo davanti a Dmitrovic, si fa parare il tiro ravvicinato dal portiere dell’Eibar, che si salva con il ginocchio sinistro. Al 16’ Morata si fa chiudere bene da Oliveira, il quale agevola l’uscita di Dmitrovic. L’Atletico Madrid domina il campo, ma fa molta fatica a essere incisivo. Anche perché alla mezz’ora i padroni di casa si fanno timidamente vedere per la prima volta in attacco con un tiro-cross di De Blasis dalla sinistra messo in angolo in qualche modo dalla difesa dei Colchoneros; poi al 37’ Sergi Enrich prova un tiro dal limite che però si rivela debole e completamente fuori misura. Un primo tempo non proprio esaltante si chiude con una conclusione altissima di Lemar di sinistro dalla lunga distanza.



La ripresa si apre con due ghiotte occasioni per l’Atletico: prima il diagonale sinistro di Morata si spegne sul fondo di pochissimo, poi il destro velenoso dal limite di Koke viene smanacciato sopra la traversa da un attento Dmitrovic. A metà del secondo tempo un colpo di testa di Godin viene salvato da Oliveira col petto. Al 70’ Godin rimedia in scivolata su Enrich, che stava colpendo a botta sicura sul cross di Cucurella, dopo che l’uruguaiano aveva perso malamente il possesso palla. Lo stesso Godin ha poco più tardi il pallone vincente, ma il suo colpo di testa trova nuovamente la grande risposta di Dmitrovic, sicuramente il migliore dei suoi. Kike sfiora il palo di testa all’82’ per il clamoroso vantaggio dell’Eibar ma, tre minuti più tardi, è Lemar a firmare il gol vittoria per l’Atletico: tutto nasce da un pallone ben giocato da Kalinic, Koke si invola poi sulla destra e serve perfettamente il francese che insacca in rete da ottima posizione. Gara sofferta e non semplice quella giocata dagli uomini di Simeone, che comunque consolidano il secondo posto e si portano provvisoriamente a -6 dal Barcellona.