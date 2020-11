Liga: il Villarreal è momentaneamente primo, Getafe ko

SPAGNA

Il Villarreal non stecca e vince la sua terza partita nelle ultime quattro giornate. L'avvio di match all'Alfonso Perez è spettacolare: all'11', gli uomini di Emery passano con Paco Alcacer, che riceve in area dopo una sponda di testa di Mario Gaspar, controlla e insacca. Cinque minuti dopo, arriva il pareggio, ed è un gran gol di Arambarri, che recupera palla a centrocampo e, dal limite dell'area, fa partire un destro che finisce all'incrocio dei pali. Il Villarreal risponde subito e si riporta in vantaggio con Trigueros, che deposita a porta vuota dopo la parata di Soria sul tocco di Gomez: è 2-1, appena un minuto dopo il momentaneo 1-1 del Getafe. Il Sottomarino Giallo la chiude nella ripresa: al 62', infatti, Paco Alcacer si invola in contropiede e serve Gerard Moreno, che di prima intenzione di destro scarica in porta il pallone del 3-1. L'ex Espanyol troverebbe anche la doppietta nel finale, ma la sua rete all'84' viene annullata per fuorigioco. Finisce comunque in festa per il Villarreal che, in attesa di Real Sociedad e Real Madrid, si può godere la vetta della Liga.