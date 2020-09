Liga: il Valencia cade 2-1 sul campo del Celta Vigo

SPAGNA

Il Celta Vigo supera in casa 2-1 il Valencia: una doppietta di Aspas (13’ e 57’) decide la sfida contro gli uomini di Javi Gracia, a cui non basta il pareggio momentaneo di Maxi Gomez. Nelle altre due sfide del campionato spagnolo, vittorie casalinghe di misura per il Villarreal e il Getafe. Il Sottomarino Giallo ribalta 2-1 l’Eibar grazie a Gerard Moreno e Alcacer; alla formazione allenata da Bordalas basta la rete di Mata per piegare 1-0 l’Osasuna.

CELTA VIGO-VALENCIA 2-1

Il Celta Vigo vince 2-1 contro il Valencia e si porta in testa alla classifica con 4 punti. Comincia male il match per gli uomini di Gracia. Al 13’, infatti, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: Nolito avanza impetuosamente nella metà campo avversaria, salta secco tre uomini prima di servire in profondità Aspas, che supera Domenech, il quale era in uscita bassa, e firma l’1-0 a porta vuota. Il Var conferma la regolarità del gol. Il Celta sfiora il raddoppio con un tiro di Emre Mor che termina non lontano dallo specchio della porta valenciana. Gli ospiti pareggiano i conti trenta secondi dopo il fischio d’inizio della ripresa grazie al destro di prima intenzione di Maxi Gomez sull’assist di Wass. Comunque sia, il Celta Vigo ritorna avanti al 57’ con un gran calcio di punizione dal limite trasformato sotto l’incrocio col sinistro da Aspas. Il Valencia non riesce più a reagire ed è così costretto a subire il primo ko del suo campionato.

VILLARREAL-EIBAR 2-1

Il Villarreal soffre non poco in casa contro l’Eibar, ma alla fine riesce a ribaltare l’Eibar e a ottenere la prima vittoria in questo campionato, nonché la vetta della classifica. Dopo una rete annullata a Gerard Moreno per fuorigioco, gli ospiti passano in vantaggio al 50’ con Kike che, ben pescato da Exposito, supera il portiere Asenjo e deposita in rete a porta vuota col mancino. I padroni di casa pareggiano i conti al 63’, quando Moreno sorprende con una giocata la difesa avversaria prima di fulminare Dmitrovic con un diagonale rasoterra destro; Alcacer completa la rimonta al 71’, su delizioso suggerimento di un attivissimo Gerard Moreno.

GETAFE-OSASUNA 1-0

Primo successo in Liga anche per il Getafe, a cui basta una rete di Jaime Mata per piegare di misura l’Osasuna tra le proprie mura amiche. L’ex attaccante del Valladolid decide la sfida al 54’, scaraventando sotto la traversa col piatto destro una bella azione corale degli uomini allenati da Bordalas: l’assist di Cucho trova in posizione regolare Mata, ben piazzato in area avversaria. Il Var conferma la validità del gol vittoria. Per l’Osasuna si tratta della prima sconfitta stagionale.