Liga, il Siviglia non vince a Elche, il Real Madrid piega 1-0 il Betis

Gli uomini di Lopetegui pareggiano 1-1 e sono agganciati in vetta dai blancos, che passano al Villamarín con Carvajal. Real Sociedad e Bilbao battono 1-0 rispettivamente il Levante e Celta Vigo

Finisce la striscia di vittorie per il Siviglia. Gli uomini di Lopetegui vengono fermati 1-1 dall’Elche, pareggiando con En Nesyri il vantaggio di Roco, e ora vengono agganciati in vetta alla Liga dal Real Madrid, che passa 1-0 sul campo del Betis grazie a Carvajal (61’). Nelle altre sfide, la Real Sociedad batte il Levante 1-0: rete di Barrenetxea su assist di David Silva. L’Athletic Bilbao sconfigge il Celta Vigo fuori casa con Iñaki Williams. Getty Images

CELTA VIGO-ATHLETIC BILBAO 0-1

L’Athletic Bilbao trova il successo di misura sul campo del Celta Vigo, vincendo 1-0 il primo incontro del ricco sabato di Liga. I padroni di casa partono meglio e vanno due volte vicini al vantaggio: né il colpo di testa di Mina né il tiro di Iago Aspas dal limite trovano lo specchio della porta. I baschi vengono fuori con il passare dei minuti e trovano il gol vittoria al 34’, quando Iñaki Williams riceve in area di rigore da Sancet e spedisce in rete. Lo stesso Williams in avvio di ripresa segna di nuovo, ma il Var annulla per fuorigioco. Pur essendo in svantaggio, il Celta Vigo non riesce a rendersi pericoloso ed è anzi l’Atheltic Club a sfiorare il raddoppio: Martinez stacca di testa e spedisce alto di poco, Villalibre calcia di potenza all’angolino ma trova la risposta di un ottimo Dituro. I padroni di casa non trovano comunque il pareggio e il Bilbao espugna l’Estadio de Balaídos 1-0. I baschi salgono a cinque punti, il Celta Vigo rimane a quota uno.

ELCHE-SIVIGLIA 1-1

Il Siviglia ferma la propria corsa perfetta con un inaspettato pareggio 1-1 sul campo dell’Elche, in un match molto scoppiettante fin dai primi minuti. Ne bastano quattro per vedere la prima grande chance, quando Oscar Rodriguez colpisce il palo sinistro con un mancino da centro area di rigore. I padroni di casa passano a sorpresa in vantaggio all’11’: Fidel ha tempo per pensare la giocata e servire Roco, che in piena area di rigore di destro batte Bono e permette all’Elche di passare sull’1-0. La reazione del Siviglia si affida ai tiri di En Nesyri, impreciso sia di testa sia con il destro. Lo stesso attaccante però firma il gol del pareggio a poco dalla fine del primo tempo, con un imperioso stacco di testa sulla punizione di Acuña. L’arbitro convalida nonostante le forti proteste dei padroni di casa per una presunta spinta. A mezz’ora dal termine Lopetegui inserisce Papu Gomez e Lamela per accendere la lampadina con l’estro degli argentini, ma la giocata vincente non arriva e il match si trascina sull’1-1 fino alla fine. Il Siviglia va a quota 7 ma spreca la chance per rimanere a punteggio pieno, mentre l’Elche ottiene il suo secondo punto.

REAL SOCIEDAD-LEVANTE 1-0

Meno emozioni nella sfida tra la Real Sociedad e il Levante, in cui i padroni di casa si impongono 1-0. La squadra di Alguacil mantiene un possesso palla prolungato in attesa dell’illuminazione di David Silva, che puntuale arriva al 42’, quando lo spagnolo trova Barrenetxea sul lato sinistro dell’area di rigore. Il destro del centrocampista non lascia scampo a Cardenas e vale la vittoria per i baschi. Nella ripresa la partita non aumenta il proprio livello di spettacolo: il Levante cerca il pareggio con il tiro di Roger Marti, a cui manca la precisione. La vera chance per cambiare il punteggio capita invece all’89’ sui piedi di Navarro, che si libera bene ma fallisce il raddoppio. Poco male per la Real Sociedad, che trova la seconda vittoria consecutiva in campionato e sale a sei punti. Dopo due pareggi, per il Levante arriva invece il primo ko.

BETIS-REAL MADRID 0-1

All’Estadio Benito Villamarín di Siviglia il Real Madrid torna a scattare dopo il pirotecnico 3-3 contro il Levante: il successo di misura in trasferta contro il Betis vale la (momentanea) vetta della classifica di Liga con 7 punti, in coabitazione con Siviglia, Valencia e Maiorca. Occasione enorme per Benzema al 5’: asse con Vinicius, il pallone torna al francese che conta i passi e calcia dal dischetto e la sfera termina sul fondo di niente. Poco dopo il sinistro al volo di Militão in mischia viene bloccato a terra da Rui Silva. Il primo squillo del Betis vede Fekir calciare una punizione da posizione defilata: Courtois mette in angolo. Un’altra conclusione dalla distanza da parte del centrocampista francese di origini algerine finisce lontano dalla porta. Nel finale di primo tempo Rui Silva smanaccia in angolo. Ripresa nettamente più vivace: a Benzema vengono annullati due gol per fuorigioco. Vinicius sfiora il vantaggio e poi Carvajal lo trova al 61’: su cross di Benzema, il terzino calcia molto bene al volo di destro e trova l’angolino basso alla sinistra di Rui Silva. Alaba rischia l’autogol sul cross forte e teso di Ruibal. Asensio sfiora il palo nel finale con un’azione personale, ma per Ancelotti non è più importante: il prezioso successo è assicurato.