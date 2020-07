Liga, il Real soffre ma batte il Getafe e vola a +4 sul Barcellona

SPAGNA

La 33a giornata della Liga si conclude con la sofferta ma importantissima vittoria del Real Madrid sul Getafe. Decide un rigore guadagnato da Carvajal e realizzato da Sergio Ramos al minuto 79. In classifica i Blancos allungano sul Barcellona: sono quattro i punti di vantaggio a cinque partite dal termine. Negli altri match di giovedì, la Real Sociedad batte l’Espanyol per 2-1, l’Osasuna sconfigge l’Eibar per 2-0.

REAL MADRID-GETAFE 1-0

Doveva essere la serata dell’allungo in classifica sul Barcellona e così è stata, ma la vittoria del Real Madrid al ‘Di Stefano’ contro un Getafe solido e organizzato è arrivata alla fine di un derby ruvido e tutt’altro che semplice. Courtois è costretto nel primo quarto d’ora a un paio di interventi di grande spessore, prima su colpo di testa di Maksimovic e poi su tiro di Jaime Mata. Gli uomini di Zidane sono nervosi e come se non bastasse Varane si fa male alla mezz’ora ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Militao. L’unica occasione di rilievo per il Real capita sui piedi di Isco al 35’, ma Soria è bravo a respingere. Il secondo tempo continua sulla scia del primo: gioco molto duro e poche occasioni da gol. Serve lo spunto del singolo per sbloccare un match difficile, una giocata che arriva al 79’: Carvajal si invola sulla destra ed entra in area, sul cambio di direzione Mathias Olivera lo abbatte e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Sergio Ramos, che tra potenza e precisione sceglie la seconda opzione e supera Soria, che non ci arriva per un pelo. Negli ultimi minuti la stanchezza prende il sopravvento: il Real si limita a contenere l’ultimo assalto degli uomini di José Bordalas e dopo cinque minuti di recupero può tirare un sospiro di sollievo ed esultare per il +4 in classifica a cinque partite dalla conclusione della Liga. Onore al merito comunque al Getafe, che dimostra di valere l'attuale sesto posto che lo riporterebbe in Europa.

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL 2-1

Ci voleva il match contro l’ultima in classifica per sbloccare una Real Sociedad che, fino ad oggi, non era stata ancora capace di vincere una partita dopo la sosta. Non che sia stata, in realtà, un’operazione così semplice: dopo la sfuriata iniziale dei baschi, con Willian José che si vede annullare un gol da Var per fuorigioco, sono gli ospiti a passare al 10’ con un colpo di testa di David Lopez. Da lì in poi, però, è un monologo della squadra di casa, che pareggia al 56’ proprio con Willian José e la spunta all’84’, grazie alla zampata vincente di Izak (entrato da appena due minuti) su sponda in area di Oyarzabal. Gli uomini di Imanol Alguacil continuano così a coltivare il sogno europeo, benché la zona Champions non sia più vicina. Malissimo invece l’Espanyol, ultimo a -10 dalla zona salvezza.

EIBAR-OSASUNA 0-2

Terzo successo consecutivo per l’Osasuna, che batte a domicilio l’Eibar e continua a risalire la classifica, conquistando l’aritmetica salvezza e iniziando a nutrire anche ambizioni europee. A decidere l’incontro è la doppietta di uno scatenato Ruben Garcia, che al 6’ firma il vantaggio con una strepitosa punizione dal limite dell’area e al 74’ raddoppia con chiudendo nel migliore dei modi un’azione di contropiede. Il punteggio punisce oltremodo un Eibar generoso, ma a corto di benzina soprattutto nel secondo tempo. In classifica, i tre punti portano l’Osasuna all’undicesimo posto a quota 44, -6 rispetto alla zona Europa. Resta sedicesimo l’Eibar, che conserva 6 punti di vantaggio sul Maiorca terzultimo.

RISULTATI E CLASSIFICHE