Liga: il Real si prende la vetta, Vinicius stende l'Elche

SPAGNA

La doppietta del brasiliano vale il 2-1 in trasferta dei blancos, che raggiungono la Real Sociedad in testa alla classifica con 24 punti

Nella dodicesima giornata di Liga, il Real Madrid vince 2-1 in casa dell'Elche e si prende la vetta della classifica. A regalare la vittoria agli uomini di Ancelotti, privi di Benzema, ci pensa Vinicius Junior, che con un perfetto diagonale mancino al 22' e con un tocco sotto al 73' stende la formazione di Escriba: inutile la rete di Milla all'86'. Con questo successo, i blancos salgono a quota 24 agganciando la Real Sociedad. Getty Images

Dopo aver vinto solo una delle ultime quattro partite, il Real Madrid centra un successo fondamentale per agguantare la vetta della classifica a pari punti con la Real Sociedad: in casa dell'Elche, arriva un 2-1 sofferto ma meritato. La partita, inoltre, non inizia nel migliore dei modi per Ancelotti, che al 18' perde Rodrygo per infortunio: al suo posto entra Asensio. Quattro minuti dopo, però, i blancos passano in vantaggio: i padroni di casa perdono palla, Casemiro lancia Mariano che di tacco serve un gran pallone a Vinicius, bravo a battere con un perfetto diagonale mancino Casilla. Nella ripresa, l'episodio che indirizza ulteriormente il match: Courtois serve Kroos dopo la conclusione di Guti che, già ammonito, entra sul tedesco e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando l'Elche in inferiorità numerica. Subito dopo il rosso, Mendy e Carvajal sostituiscono Marcelo e Lucas Vazquez, poi gli ospiti la chiudono al 73': Modric serve in verticale ancora Vinicius, che entra in area e supera Casilla con un delicato tocco sotto di destro, certificando la vittoria del Real Madrid. Inutile, all'86', la rete di Milla, che approfitta di un errore della coppia Kroos-Casemiro e a tu per tu con Courtois non sbaglia. Ancelotti resiste nel finale e si porta a quota 24, agganciando la Real Sociedad a parità di partite, con gli uomini di Alguacil che avranno però l'occasione di riprendersi il primo posto in solitaria nel match interno contro l'Athletic Bilbao.

