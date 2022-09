Liga: il Real si prende il derby con l'Atletico e resta primo

SPAGNA

I blancos vincono 2-1 grazie a Rodrygo e Valverde, inutile il gol di Hermoso: Ancelotti supera nuovamente il Barcellona ed è a punteggio pieno

© Getty Images La sesta giornata di Liga vede il Real Madrid vincere il derby con l'Atletico al Wanda Metropolitano. Finisce 2-1 per gli uomini di Ancelotti, che dominano nel primo tempo con Rodrygo (18') e Valverde (36'), resistono dopo la rete di Hermoso (83') e superano il Barcellona, tornando al primo posto a +2 sui catalani. Al terzo resta il Betis, che regola 2-1 il Girona con la doppietta di Iglesias (15' e 71'). Finisce 1-1 tra Villarreal e Siviglia.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 1-2

Il derby di Madrid è di nuovo del Real: al Wanda Metropolitano, i blancos battono 2-1 l'Atletico e superano nuovamente il Barcellona, occupando ancora il primo posto in solitaria a punteggio pieno. Il primo tempo è un monologo degli uomini di Ancelotti: al 18', Rodrygo scambia meravigliosamente con Tchouameni e di prima da pochi passi batte Oblak con il sinistro, firmando l'1-0 degli ospiti. Al 36', un'altra strepitosa azione porta al 2-0: Vinicius scappa sulla sinistra, entra in area e conclude. Oblak manda la sfera sul palo, ma sul rimpallo si fionda Valverde, che di destro segna a porta vuota. Sembra il preludio ad una sfida a senso unico, ma nella ripresa i colchoneros resistono e anzi riescono ad accorciare le distanze: calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Hermoso, che punisce la pessima uscita di Courtois e firma l'1-2 all'83'. L'autore del gol, però, si fa espellere al 91' per una manata in area, rimediando il secondo giallo e lasciando i suoi in dieci nel finale, anche se il centrocampista non sembra rifilare nessuna colpo a Ceballos tale da giustificare il cartellino. Nel finale, il Real resiste e può esultare: è primo con 18 punti sui 18 a disposizione, a +2 sul Barcellona. L'Atletico di Simeone, invece, resta settimo a quota 10, agganciato dalla Real Sociedad.

BETIS-GIRONA 2-1

Il Betis si conferma una delle squadre migliori di queste prime sei giornate di Liga: quinta vittoria per gli andalusi, che battono 2-1 il Girona e si portano a -3 dal Real Madrid e a -1 dal Barcellona al terzo posto. Un successo che arriva in rimonta, perché al 7' Martinez porta in vantaggio gli ospiti. A firmare la rimonta degli uomini di Pellegrini ci pensa invece Borja Iglesias, che prima pareggia al 15' su calcio di rigore, poi al 71' firma doppietta e 2-1. Inutile il forcing finale: il Girona resta a metà classifica con 7 punti.

VILLARREAL-SIVIGLIA 1-1

Finisce 1-1 tra Villarreal e Siviglia all'Estadio de la Ceramica. Andalusi in vantaggio già all'8' con il sinistro all'angolino basso di Oliver Torres su assist dell'ex Real Isco, ma il Sottomarino Giallo va vicinissimo al pareggio al 27', quando Parejo stampa il pallone sull'incrocio dei pali con un destro potentissimo. L'1-1 arriva comunque ad inizio ripresa, con Baena che vince un rimpallo in area e segna il gol del pareggio. Nel finale, il Var corregge in punizione dal limite un rigore inizialmente concesso ai padroni di casa e l'1-1 resiste fino alla fine. Villarreal e Siviglia devono così accontentarsi di un punto: gli uomini di Emery salgono a quota 11, a -2 dal quarto posto e a +6 proprio sulla formazione di Lopetegui.

REAL SOCIEDAD-ESPANYOL 2-1

Succede tutto in 12 minuti tra Real Sociedad ed Espanyol, con i catalani che perdono 2-1 all'Anoeta. Al 17', infatti, Kubo serve Sorloth che non sbaglia, ma l'1-0 dura appena 2 minuti, poi Exposito sfrutta l'assist di Darder e ristabilisce la parità. Il gol che decide il match arriva invece al 29': Mendez riceve da Merino e regala il secondo vantaggio agli uomini di Alguacil. Il 2-1 regge per tutto il secondo tempo, con la formazione di Martinez che non riesce a trovare la rete del 2-2. La Real Sociedad sale così a quota 10, agganciando l'Atletico Madrid, mentre l'Espanyol perde la quarta partita su sei e resta a quota 4 insieme ad Almeria e Valladolid.

OSASUNA-GETAFE 0-2

Seconda vittoria di fila per il Getafe, che si impone 2-0 in casa della sorpresa di questo avvio di campionato: l'Osasuna. Gli ospiti passano in vantaggio al 30' grazie a Iglesias, poi il match si complica ulteriormente per i padroni di casa per via del rosso diretto rimediato da Avila. Il Getafe è in pieno controllo e così al 76' arriva il raddoppio di Alvarez Sosa, che sfrutta l'assist di Duarte per firmare il definitivo 2-0. 7 punti nelle ultime quattro partite per il Getafe, che aggancia così Girona, Rayo Vallecano e Celta Vigo.