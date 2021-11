Liga: il Real passa a Granada e si prende la vetta

SPAGNA

Il 4-1 firmato da Asensio, Fernandez, Vinicius e Mendy vale il sorpasso in vetta ai danni di Real Sociedad e Siviglia

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Real Madrid, che diventa momentaneamente la nuova capolista della Liga in attesa della gara della Real Sociedad: Granada sconfitto in trasferta 4-1. Marcos Asensio e Nacho Fernandez portano sul doppio vantaggio i blancos tra il 19’ e il 25’, ma Luis Suarez riapre i conti al 34’. La formazione di Ancelotti spreca molte occasioni, ma Vinicius (56’) e Mendy (76’) siglano comunque le reti del poker finale. Getty Images

GRANADA-REAL MADRID 1-4

Il Real Madrid torna a riassaporare posizioni di vertice, con i suoi 30 punti in classifica, grazie al successo (il terzo di fila in campionato) per 4-1 sul campo del Granada. Dopo i primi 20 minuti tutt’altro che entusiasmanti, i blancos piazzano un micidiale uno-due: prima Marcos Asensio riesce ad imbucarsi facendosi tutto il campo e segnando ad incrociare il gol del vantaggio su assist di Kroos, poi al 25’ il filtrante di rientro di Modric pesca il tocco sottomisura di Nacho Fernandez, per il fulmineo 0-2 delle Merengues. Puertas prova a riaprire la partita, ma è il Real a divorarsi l’occasione del possibile tris, quando il tiro a botta sicura di Asensio viene salvato sulla linea da Soro. Così è Luis Suarez a piazzare la rete che dimezza le distanze al 34’, con un sinistro da lontano, deviato, che manda fuori causa Courtois: 1-2. Gli ospiti sprecano un’altra opportunità a inizio ripresa: Benzema, tutto solo davanti a Maximiano, si fa rimontare all’ultimo da Quimi. Ma in ogni caso ci pensa Vinicius a ristabilire le distanze al 56’: Casemiro lancia Benzema, lo seguono Vinicius e Modric con il croato che, appena ricevuta palla, serve il brasiliano per un gol a porta vuota. Un Granada (sempre terzultimo a quota 11) ridotto in dieci dopo l’espulsione di Monchu (piede a martello su Vinicius) non crede più nella rimonta. Il poker di Mendy, al 76’, sigilla la sfida.

GETAFE-CADICE 4-0

Poker del Getafe che tenta di rilanciarsi in chiave salvezza contro una diretta concorrente: Cadice steso 4-0 al Coliseum Alfonso Pérez e ora riavvicinato in classifica a soli tre punti (9) dagli stessi Azulones, ora penultimi. Il colpo di testa di Olivera porta in vantaggio i padroni di casa al 7’. Dopo un primo tempo comunque abbastanza equilibrato, ci pensa Cuenca a raddoppiare al 60’ con un altro stacco aereo; Unal (81’) e Mata (94’) chiudono definitivamente il match. Il Cadice, quintultimo, resta a quota 12.

