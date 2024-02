Liga: il Real Madrid torna in vetta, 2-0 al Getafe nel recupero

SPAGNA

La doppietta di Joselu restituisce la leadership ai merengues, che salgono a 57 punti e volano a +2 sul Girona. Sesto successo di fila per Ancelotti

© Getty Images L'ultimo recupero delle gare che erano state rinviate per la Supercoppa di Spagna premia il Real Madrid, che si riporta in testa alla Liga. Le merengues dominano contro il Getafe e vengono trascinate da Joselu, che firma una doppietta e poi tenta in ogni modo (senza riuscirci) di far segnare Vinicius Junior. Il successo per 2-0 vale il controsorpasso sul Girona, che torna a -2 dal leader: Ancelotti, ammonito nel finale, sale a 57 punti.

Il Real Madrid centra il suo obiettivo: 2-0 sul Getafe nel recupero della 20a giornata ed è ritorno in vetta per le merengues. Scattano meglio le merengues, che tengono palla e si rendono subito pericolose. La prima occasione è per Vinicius Junior, con Soria che si dimostra reattivo. Il portiere non può nulla al 15', quando Lucas Vazquez mette in mezzo e Joselu trova l'incornata vincente: colpo di testa schiacciato a terra e 1-0 per i blancos. Il Real controlla nel prosieguo del primo tempo e sfiora anche il bis, ma Soria evita la doppietta di Joselu. Il Getafe si limita a un fragile giro palla, non tira mai verso Lunin e chiude il primo tempo in svantaggio. Ancelotti perde Rüdiger, che aveva già mostrato qualche problema nel finale del primo tempo, e il cambio nella difesa delle merengues risveglia i padroni di casa. Il primo tiro arriva al 52' e Greenwood sfiora il palo, ma è solo un lieve squillo prima del raddoppio del Real Madrid: Vinicius ispira per Joselu, che salta il difensore col controllo e fulmina Soria col rasoterra del 2-0. Le merengues controllano, rischiano il tris col canterano e poi si mangiano il 3-0 con Vini Jr: il brasiliano, servito in campo aperto, calcia addosso al portiere. Fioccano le occasioni per gli ospiti, che si rendono pericolosi anche con Valverde e Modric prima delle due grandi chances per il Getafe: Mayoral colpisce il palo e poi Greenwood sfiora il 2-1. Ancelotti inserisce Rodrygo, ma le ultime chances sono per i padroni di casa e il tecnico si fa ammonire per proteste, dopo un rigore non concesso a Brahim Diaz. Finisce 2-0 e il Real Madrid esulta: i blancos volano a 57 punti e tornano in vetta alla Liga, portandosi a +2 sul Girona. Si ferma a quota 29 il Getafe, che resta decimo.