Liga: il Real Madrid cade a Valencia

03/04/2019

VALENCIA-REAL MADRID 2-1

La partita al Mestalla è molto tirata sin dall’inizio. Sergio Ramos ci prova di testa al 5’ ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poi è Marcelo che tenta una conclusione col piede destro che è completamente fuori bersaglio. Kroos fa quello che può, ben pressato in area avversaria, e il portiere non si fa sorprendere dal suo destro un po’ improvvisato e para togliendo il pallone da sotto la traversa. Il Valencia gestisce tatticamente con intelligenza la gara e sembra essere sempre pronto a colpire. E così succede: al 35’ infatti Guedes, lasciato colpevolmente solo dalla difesa madrilena, riceve palla da Soler e lascia partire un destro preciso, da poco oltre il limite dell’area, che termina alle spalle di Navas, tornato titolare tra i pali dopo la prestazione di Luca Zidane contro l’Huesca. Kondogbia potrebbe mettere subito ko i campioni d’Europa ma il suo destro termina di un soffio sopra la traversa. Nella ripresa la formazione di Zidane sembra spegnersi gradualmente. Il Valencia gioca sul velluto, anche se ha il vizio di specchiarsi un po’ troppo in fase di attacco. Soler sfiora il palo con un potente diagonale rasoterra. Il Real Madrid combina poco o nulla in zona offensiva, eccezion fatta per un altro stacco di testa a lato di Sergio Ramos che aveva sovrastato Garay. Il Valencia sciupa un’ottima opportunità per chiudere i conti con i due giocatori che avevano confezionato il gol; Soler cerca un improbabile colpo di tacco tutto solo davanti a Navas, che ringrazia. Cheryshev prende il posto di un applauditissimo Guedes, ma il copione non cambia. A 7’ dalla fine Parejo disegna un calcio d’angolo per il perfetto il colpo di testa sul secondo palo di Garay che vince il contrasto con Casemiro e non lascia spazio di replica a Navas. Il Valencia vince con pieno merito, con un risultato che sta pure stretto ai padroni di casa; perché in pieno recupero arriva l’inutile rete di Benzema che definisce un risultato che non rispecchia l’andamento del match e che comunque sancisce la crisi senza fine del Real in questa stagione da dimenticare al più presto. Il Valencia è a un passo dalla zona Champions.



ATHLETIC BILBAO-LEVANTE 3-2

Al 5’ triangolo perfetto tra Cordoba e Berchiche, con quest’ultimo che lascia partire una sassata di sinistro sotto la traversa per il vantaggio dei padroni di casa, che raddoppiano al 27’ con un destro rasoterra di prima intenzione da parte di Williams non proprio irresistibile, con Fernandez che in scivolata devia nella propria porta. Il Levante riapre il match a inizio ripresa con il rigore trasformato da Roger per un fallo sullo stesso attaccante. All’89’ Cabago gela il San Mamés staccando perfettamente di testa sul primo palo dopo il corner di Campana. Quando ormai il pareggio sembra cosa fatta, l’arbitro fischia un rigore a favore del Bilbao per un fallo di Simon su Muniain, che regala al 93’ dal dischetto una preziosa vittoria per i rosso-bianchi in ottica Europa League.



EIBAR-VALLECANO 2-1

Ospiti in vantaggio con Pozo che calcia con precisione dalla lunetta con un bel destro a giro al 40’. L’Eibar nella ripresa attacca e trova il gol del pareggio al 64’ con il colpo di testa di Charles che sfrutta una bella sponda sempre di testa da parte di Cardona. Al 73’, poi, Pedro Leon firma la rete che completa la rimonta sfruttando alla perfezione un cross preciso dalla destra da parte di Cote. L’Eibar sale a 39 punti e vuole continuare a sognare l’ingresso in Europa League, che ora dista solo 5 punti.



HUESCA-CELTA VIGO 3-3

Grandi emozioni tra Huesca e Celta Vigo. Il Celta Vigo sblocca il risultato al 14’ con Mendez che di piatto destro un immobile Santamaria su assist dalla sinistra di Aspas. Lo stesso Aspas raddoppia al 57’ con un preciso diagonale sinistro che buca la difesa dell’Huesca. I padroni di casa accorciano le distanze con Enric che in spaccata ribadisce in rete una batti e ribatti in area avversaria, e poi in due minuti ribaltano tutto con Avila e Pulido; ma gli ospiti riescono a salvarsi nel finale con il tiro di Boudebouz.