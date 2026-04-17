Roma, Gasperini: "Da Ranieri sorpresa incredibile, mai questi toni tra noi due"

17 Apr 2026 - 13:48
© Getty Images

© Getty Images

"L'intervista di Ranieri per me è stata una sorpresa incredibile. Non c'è stato mai un tono diverso tra me e lui sia nelle conferenze con altra gente o nei rapporti diretti. In tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione di questi toni". Lo ha detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con l'Atalanta.

"È evidente, mio malgrado, come io abbia subito tutto questo impatto mediatico. Per me e per la squadra, l'alibi però è zero. Noi abbiamo nella testa di giocare una gara", ha aggiunto. "Da quel momento in poi mi sono preoccupato solo di non rispondere e secondo di non creare alcun tipo di danno o diffcoltà alla squadra perché noi abbiamo ancora chance di Champions, quella è l'unica cosa importante", ha concluso.

videovideo
roma
gasperini
ranieri

Ultimi video

01:45
Da Verona al Verona

Da Verona al Verona: dov'è finito Pulisic?

03:12
La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

La probabile formazione dell'Inter contro il Cagliari: c'è De Vrij, centrocampo confermato

01:37
Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

Callegari: "L'attacco preoccupa Spalletti"

02:21
Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

Italia, flop europeo: i numeri del fallimento

03:20
Esclusiva Nico Paz

Esclusiva Nico Paz

02:34
Esposito contro Esposito

Esposito contro Esposito

02:59
FIGC e il nome di Malagò

FIGC e il nome di Malagò

01:57
La "Gasperineide"

La "Gasperineide"

02:14
Addio a Manninger

Addio a Manninger

00:45
Marotta esalta Chivu

Marotta esalta Chivu

01:44
Chivu alza la voce

Chivu alza la voce

01:38
Chivu, sogno doblete

Chivu, sogno doblete

01:30
Ballottaggio per Yildiz

Juve, le condizioni di Yildiz per la missione Champions

01:33
Napoli, fortino Maradona

Napoli, Conte sfida l'ex Sarri nel "fortino" Maradona

01:37
Scaroni scarica il Milan

Scaroni carica il Milan

01:45
Da Verona al Verona

Da Verona al Verona: dov'è finito Pulisic?

I più visti di Calcio

Inter "gol machine"

Inter, "gol machine": record storico in Serie A

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Pellegatti: "Leao non è incedibile, ma una cosa è sicura…"

Moviola, i verdetti Aia

Moviola, i verdetti Aia: "Aureliano bocciato al Var"

Dai play-off Mondiali con l'Italia alla Champions, Turpin combina guai e fa arrabbiare tutti: "È una partita rubata"

SRV RULLO SUPERMOVIOLA FIORENTINA-LAZIO 13/4 SRV

La Supermoviola di Fiorentina-Lazio: Fabbri dimostra personalità

Caos in Bayern-Real: polemiche e rissa per il rosso a Camavinga. Arbeloa: "È ingiusto"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:00
Torino, bilancio in perdita con rosso da 13 milioni nel 2025
14:52
Genoa, De Rossi: "Col Pisa primo match point"
14:44
Gol a raffica e sinistro alla Berardi: Chicu convoca Mosconi, la risposta Inter a Camarda
14:16
Mondiali 2026: Iran negli Usa nonostante il conflitto, il piano della Casa Bianca
13:48
Roma, Gasperini: "Da Ranieri sorpresa incredibile, mai questi toni tra noi due"