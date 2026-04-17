Roma, Gasperini: "Da Ranieri sorpresa incredibile, mai questi toni tra noi due"

"È evidente, mio malgrado, come io abbia subito tutto questo impatto mediatico. Per me e per la squadra, l'alibi però è zero. Noi abbiamo nella testa di giocare una gara", ha aggiunto. "Da quel momento in poi mi sono preoccupato solo di non rispondere e secondo di non creare alcun tipo di danno o diffcoltà alla squadra perché noi abbiamo ancora chance di Champions, quella è l'unica cosa importante", ha concluso.