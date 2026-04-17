Genoa, De Rossi: "Col Pisa primo match point"

17 Apr 2026 - 14:52

Battuto il Sassuolo nell'ultimo turno il Genoa vede la salvezza ad un passo. Domenica a Pisa potrebbe incamerare gli ultimi punti necessari per un finale di stagione in tutta tranquillità. "Affronteremo una squadra ancora viva ma vincere domenica sarebbe il nostro match point - ha detto oggi il tecnico Daniele De Rossi -. Vero che non sarebbe matematico ma se dovessimo vincere saremmo salvi". Per farlo servirà superare un Pisa che si gioca le ultime chance. "Parliamo di una squadra che contro il Torino ha avuto l'occasione sullo 0-0 per passare in vantaggio., se fosse accaduto avrebbero vinto la seconda consecutiva. Sono in salute e contro le squadre più alla sua portata è stata in partita sino alla fine. Hanno lottato col Cagliari pur in dieci e poi rischiato di vincere col Torino. Probabilmente per loro può essere l'ultima opportunità per riprendersi anche visto il calendario, ma ripeto: non ho visto una squadra morta, ma una formazione che ha perso spesso per dettagli. Li abbiamo studiati bene". Per De Rossi il suo Genoa dovrà fare una partita simile a quella di Verona quando vinse 2-0. "Lì ho visto una partita da squadra matura. Dovremo fare quel tipo di partita, siamo stati solidi e non abbiamo subito tiri in porta ma anzi l'abbiamo messa al sicuro con due gol. Spero che faremo una gara simile e con lo stesso esito. Il Pisa è la formazione con meno possesso palla in serie A e probabilmente lascerà la palla a noi. Dovremo gestirla con cura perché se perdi il controllo hanno giocatori veloci. Sarà una gara da prendere con le pinze". Il tecnico rossoblù ha poi parlato del suo futuro e delle tante voci che lo circondano. "E' il momento di parlare solo di salvezza ma ho detto mille volte che qui sto benissimo. Sono ambizioso ma non parlo di Real Madrid a Giugno ma di migliorare quello che ho fatto quest'anno - ha concluso -. Non ho bisogno di cambiare squadra ogni anno, se sto bene in un posto mi ci lego a doppia mandata. Sono abitudinario".

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