Torino, bilancio in perdita con rosso da 13 milioni nel 2025

Il bilancio del Torino Fc è tornato in negativo nel 2025. Dopo il +10,4 milioni di euro fatto registrare nel 2024, ora il club del presidente Urbano Cairo ha fatto registrare un -13,1 milioni al 31 dicembre del 2025. Nel corso dell'anno solare 2025 il fatturato è stato di 122,5 milioni di euro (contro i 134,5 milioni di euro relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024), mentre i costi sono aumentati passando da 114,8 milioni a 135. Inoltre, c'è stato un calo per quanto riguarda i ricavi: 122,5 milioni di euro di ricavi del 2025 sono 12 in meno rispetto ai 134,5 milioni del 2024, un calo legato alla diminuzione delle plusvalenze, mentre i costi sono aumentati passando da 114,8 milioni a 135 milioni.