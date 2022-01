Liga, il Papu entra e salva il Siviglia: 2-2 con il Celta

SPAGNA

L’argentino segna e propizia il pareggio di Oliver Torres dopo il doppio vantaggio ospite. Tris Villarreal al Maiorca, il Cadice vince a Levante

Serve il Papu Gomez delle serate migliori per salvare il Siviglia da una brutta sconfitta interna. Nella 22ª giornata di Liga, l’ex Atalanta spinge i suoi al 2-2 interno contro il Celta Vigo, siglando un bel gol e propiziando il pareggio di Oliver Torres, dopo il doppio vantaggio di Cervi e Iago Aspas. Gli uomini di Lopetegui vanno a -3 dal Real. Il Villarreal stende il Maiorca 3-0 (aut. Russo, Trigueros e Parejo), il Cadice vola 2-0 a Levante. Getty Images

LEVANTE–CADICE 0-2

Il Cadice trova una preziosissima vittoria esterna nella lotta per la salvezza, vincendo 2-0 sul campo del Levante ultimo in classifica. Gli ospiti si aggiudicano i tre punti grazie alle reti di Negredo, al 34’ su cross di Lozano, e Sanchez, che chiude il match al 73’. I padroni di casa, fermi a 11 punti, si rendono pericolosi giusto con Soldado ma non riescono a evitare l’ennesimo ko. Il Cadice invece si porta ad appena due lunghezze dal quartultimo posto.

VILLARREAL–MAIORCA 3-0

Basta poco più di mezz’ora al Villarreal per archiviare la pratica Maiorca e riprendere la propria corsa in zona europea, rallentata dal pareggio con l’Atletico Madrid e soprattutto dal ko con l’Elche. Il Sottomarino giallo si impone 3-0 sfruttando l’autorete di Russo al 12’ e indirizzando il resto dell’incontro al 34’, quando Trigueros capitalizza l’assist di Pedraza e infila Riquelme. Gli ospiti non sono quasi mai insidiosi e crollano del tutto nel finale, con il fallo dello stesso Russo che porta a rigore ed espulsione. Dal dischetto Dani Parejo firma il 3-0 definitivo e porta il Villarreal a 32 punti. Il Maiorca, quartultimo, ha ora solo due punti di margine sul Cadice.

SIVIGLIA–CELTA VIGO 2-2

Il Siviglia rimonta il Celta Vigo e aggancia il 2-2 nel finale, spinto dalla fantasia e dalla qualità del Papu Gomez. Dopo una prima mezz’ora soporifera, gli ospiti colpiscono con un uno-due micidiale: al 37’ Cervi ribadisce in rete la ribattuta di Dmitrovic sul contropiede di Santi Mina, tre minuti dopo l’ex di turno Iago Aspas sigla il 2-0 con un preciso mancino dal limite dell’area. Per lui si tratta dell’undicesimo centro stagionale. Lopetegui vede i suoi alle corde e si affida al Papu Gomez. Scelta azzeccata: l’argentino ex Atalanta entra, accorcia le distanze al 71’ con un micidiale mancino dal limite dell’area e tre minuti dopo scodella in mezzo il cross spinto in rete dalla scivolata di Oliver Torres, per una rimonta flash. Con il 2-2, il Siviglia rimane secondo e si porta a tre punti dal Real (impegnato domani), il Celta Vigo va a 27, a metà classifica.

