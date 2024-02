Liga: il Girona cade a Bilbao, Real Madrid a +6

SPAGNA

I catalani cedono 3-2 all’Athletic: decidono la doppietta di Berenguer ed il gol di Inaki Williams

© Getty Images Il Girona perde il posticipo della venticinquesima giornata di Liga contro l’Athletic Bilbao per 3-2 e manca l'occasione per accorciare sul Real Madrid, ora a +6 sui catalani. Apre la rete di Berenguer al 2’, poi Tsygankov illude al 49' gli ospiti che cedono ai baschi con il secondo gol di serata dell’ex Torino al 56' e il sigillo di Inaki Williams quattro minuti dopo. Il colpo di testa di Garcia nel finale non basta a evitare il ko.

Basta poco più di un minuto ai baschi per passare in vantaggio con Berenguer, subito letale con il suo mancino rasoterra dal limite dell’area. Gli ospiti cercano di rispondere con Tsygankov al 9’, ma Unai Simon non si fa sorprendere. La pressione del Girona cresce ma è ancora la formazione di casa a sfiorare il gol con Inaki Williams al 25’, ma il palo nega il raddoppio alla sua conclusione mancina. I catalani riescono a trovare il gol del pareggio in apertura di ripresa con la deviazione in area piccola del proprio numero 8, ma al 56’ è nuovamente l'ex Torino Berenguer a siglare la personale doppietta con un perfetto inserimento sull'assist di Guruzeta.

Quattro minuti dopo ci pensa Inaki Williams a calare il tris, concludendo di prepotenza dopo aver vinto il duello con il difensore avversario. Eric Garcia riapre i conti al 75’ con una deviazione di testa sugli sviluppi di un corner, ma gli uomini di Michel (squalificato) non riescono a completare la rimonta nel finale (nonostante la grande chance di Savio). Il Girona manca così la possibilità di riavvicinare il Real ed è a -6 dalla vetta, mentre il Bilbao consolida la propria quinta posizione con 49 punti.

Da segnalare una breve interruzione del match poco dopo la realizzazione del gol del 3-2 al fine di permettere il soccorso del personale medico ad un tifoso dei padroni di casa, colpito da un malore. L'allarme è rientrato rapidamente e l'incontro è ripreso dopo il temporaneo spavento.

