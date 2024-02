Liga: il Real Madrid rallenta, solo 1-1 in casa del Rayo Vallecano

IN SPAGNA

L'ex De Tomas su rigore risponde al vantaggio di Joselu, il Girona ora può tornare a -3

© Getty Images Nel venticinquesimo turno di Liga frena il Real Madrid, che non va oltre l’1-1 in casa del Rayo Vallecano. Le Merengues stappano la partita al 3’ con la zampata di Joselu, ma vengono ripresi al 27’ dal rigore di de Tomas: espulso Carvajal nel finale. La squadra di Ancelotti sale a 62 punti, con il Girona che (nella sfida di domani in casa dell’Athletic Bilbao) può tornare a -3. I Blancos perdono punti anche da Atletico e Barcellona.

RAYO VALLECANO-REAL MADRID 1-1

Frenata del Real Madrid, che sul campo del Rayo Vallecano non va oltre l’1-1. Pronti via e gli ospiti stappano subito la partita: al terzo minuto ottima ripartenza delle Merengues sulla forte pressione (fallita) del Rayo, con Valverde che si invola sulla destra e apparecchia per la zampata di Joselu. L’arbitro inizialmente annulla la rete per fuorigioco, salvo poi convalidarla dopo check del Var. I padroni di casa non si lasciano abbattere dopo la rete incassata, e verso la metà del primo tempo riescono a trovare il pareggio: calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Camavinga e trasformato al 27’ da de Tomas. La squadra di Ancelotti torna a spingere dopo il pari, ma con meno lucidità e veemenza rispetto all’avvio. Al 35’ Valverde sfiora l’eurogol con il tiro al volo da fuori area sugli sviluppi di un corner, ma la sua sassata colpisce il palo esterno: al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco il punteggio è sull’1-1. Nella ripresa i Blancos continuano a comandare la partita, gestendo il possesso del pallone alla ricerca del nuovo vantaggio. Gli uomini di Perez si difendono molto bene, in modo organizzato e per impedire le classiche imbucate della capolista. Tanto nervosismo per gli ospiti nel finale, con Carvajal che viene anche espulso, a causa di due cartellini gialli per proteste nel giro di due minuti. Finisce 1-1, con il Real Madrid che sale a quota 62 ma perde 2 punti da Atletico e Barcellona, con il Girona che ora può tornare a -3 vincendo la sfida contro l’Athletic Bilbao. Pareggio d’oro per il Rayo Vallecano, che sale a 25 punti.