Liga: il derby è del Barça, sorridono anche Villarreal e Real Betis

SPAGNA

Il derby di Barcellona va alla squadra di Setién, che vince 1-0 contro l’Espanyol, fanalino di coda, grazie alla rete di Suárez. In attesa che giochi il Real Madrid, il Barça si porta a -1 dai Blancos. Deciso da due rigori di Cazorla e dalla rete di Peña l’incontro tra Villarreal e Getafe: ai padroni di casa non basta il gol di Duro. Buona prestazione del Real Betis contro l’Osasuna: finisce 3-0 grazie a Rodriguez, Pedraza e Aleña.

BARCELLONA–ESPANYOL 1-0

Sapore di derby, ma non solo: il Barcellona batte i cugini e ottiene 3 punti. Un successo che permette ai Blaugrana di portarsi a -1 dalla vetta del campionato, in attesa dell’incontro di venerdì tra Real Madrid e Alavés. Sulla carta si tratta di un incontro semplice: il Barça ha vinto le ultime 10 partite di Liga casalinghe contro l’Espanyol. In pratica, però, i Blaugrana faticano: soprattutto in fase offensiva, i padroni di casa sbagliano o sono respinti dai guantoni di López. Questo fa sì che il primo tempo si concluda sullo 0-0. La partita si sblocca nella ripresa: Lozano viene espulso e l’Espanyol rimane in 10 uomini; ne approfitta il Barcellona, che al 56’ si porta in vantaggio grazie a un destro di Suárez da centro area. È il gol che decide l’incontro e che permette ai Blaugrana di arrivare a 76 punti in classifica. A -1 dai rivali del Real, ora tutto è nelle mani degli uomini di Zidane: i Blancos dovranno infatti vincere per poter mantenere un margine di sicurezza rispetto ai primi inseguitori. La corsa per lo scudetto rimane aperta.

PIQUÈ ARRIVA ALLO STADIO IN BICICLETTA



GETAFE–VILLARREAL 1–3

Villarreal quinto a 54 punti, Getafe sesto a 53. Entrambe, a oggi, sarebbero qualificate per l’Europa League. Il quarto posto del Siviglia, però, è lì, a sei punti; una posizione che vuol dire una sola cosa: l’accesso alla Champions League. Ecco allora che il match assume un sapore particolare. Succede tutto nella ripresa: Gómez viene atterrato in area e l’arbitro concede il penalty. Cazorla va sul dischetto e la mette nell’angolino: al 66’ gli ospiti si portano in vantaggio. Il Getafe, però, non molla e riesce a rimettere in sesto la situazione: all’80 Portillo batte un corner e Duro svetta; arriva prima di tutti, colpisce di testa il pallone e lo manda alle spalle di Asenjo. Dura poco la gioia dei padroni di casa: all’83’ c’è un contatto in area e ad avere la peggio è ancora Gómez. L’arbitro consulta il Var e concede il rigore: ancora Cazorla sul dischetto, ancora Cazorla in rete. Il tris arriva al 93’, in pieno recupero: cross di Moreno e Peña mette in rete dal centro dell’area. Alla fine della serata, i Sottomarini gialli possono ancora sperare di raggiungere la zona Champions.

REAL BETIS–OSASUNA 3–0

Gara tra due formazioni tecnicamente salve: l’Osasuna, a quota 45 punti, ha già in tasca il passaporto per la prossima stagione; il Real Betis, invece, non ha la matematica certezza, ma mantiene un rassicurante +9 sul Mallorca, terzultimo. Tuttavia, pare che gli uomini di Trujillo non vogliano correre rischi, entrando in campo aggressivi. Dopo 4 minuti, quindi, il Betis sblocca l’incontro: Rodriguez colpisce di testa da posizione ravvicinata e la palla va verso il centro della porta, alle spalle di Herrera. Dopo il vantaggio, i padroni di casa non mollano e al 25’ vengono premiati con il raddoppio: una gran botta di Pedraza finisce nell’angolino. Nella ripresa è più Real Betis che Osasuna, con i padroni di casa che riescono a segnare il terzo e ultimo gol al 97’ con Aleña, in rete dall’area piccola. Scavalcato il Real Valladolid, Trujillo e i suoi si trovano quindi in 13esima posizione a quota 41 punti; si avvicinano poi proprio alla formazione di mister Elustondo, 11esima in classifica con 45 punti.

