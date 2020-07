Liga: il Barcellona travolge 5-0 l’Alaves, ora testa al Napoli

SPAGNA

Si chiude la Liga per il Barcellona, che stende 5-0 in trasferta un Alaves già salvo. I vicecampioni di Spagna sbloccano la situazione al 23’ con il destro di Ansu Fati su assist di Messi; quest’ultimo raddoppia al 33’ con una giocata straordinaria. Di Suarez (44’), Semedo (57’) e ancora Messi (75’) le altre reti. Ora lo sguardo è tutto proiettato al prossimo 8 agosto, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Il Barcellona, già certo del secondo posto, parte col turbo colpendo una traversa piena con il gran destro di Riqui Puig dalla distanza. Un tiro impressionante di Vidal scheggia la parte superiore della sbarra orizzontale difesa da Roberto Jimenez, mentre il terzo legno su cui i blaugrana vanno a sbattere viene trovato al 16’ da Messi con un mancino a giro da fuori area: palo esterno. La porta dell’Alaves sembrerebbe quasi stregata, ma gli ospiti riescono comunque a portarsi in vantaggio al 24’: cross di Messi dalla destra e destro secco di Ansu Fati al centro dell’area. Suarez si divora il 2-0 tutto solo davanti al portiere, calciandogli addosso, ma ci pensa la Pulce a raddoppiare al 34’ con una giocata straordinaria: doppia finta mettere a sedere Roberto Jimenez, per poi superarlo e trafiggerlo a porta vuota. Il tris viene firmato da Suarez, dopo la sponda area di Jordi Alba, a sua volta servito da Messi. Al 58’ Semedo sigla il poker con un diagonale destro che non lascia scampo, mentre il numero 10 segna la doppietta sul cross al bacio di Jordi Alba e raggiunge 30 centri stagionali: 5-0. Il Barcellona conclude il campionato con 82 punti in classifica e giocherà la prossima partita ufficiale in Champions contro il Napoli. L’Alaves, che si era salvato con un turno di anticipo, chiude a quota 39.

