Bundesliga: il Dortmund rovina l’ultima di Xabi Alonso in casa col Leverkusen e tiene viva la volata Champions

Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund si sfidano alla BayArena, in quello che è l’ultimo match davanti ai propri tifosi per Xabi Alonso in veste di allenatore delle Aspirine (lo spagnolo ha già annunciato la sua partenza a fine stagione). I padroni di casa partono forte e al 20’ si vedono assegnare un calcio di rigore: il Var richiama però l’arbitro per evidenziare l’intervento sul pallone di Bensebaini e far revocare il penalty. A portare avanti il Bayer ci pensa allora Frimpong dieci minuti più tardi con un gran mancino, ma Brandt e Ryerson ribaltano tutto tra il 33’ e il 43’: nel mezzo, anche un paio di fantastiche parate di Kobel su Tella e Wirtz. Lo svizzero si ripete poi pure sul tiro di Adli, il quale colpisce anche una clamorosa traversa nel recupero del primo tempo. Finisce invece nel sacco al 73’ la conclusione di Adeyemi, che regala il 3-1 al Dortmund. Passano quattro minuti e Guirassy cala il poker, realizzando il suo ventesimo gol in questa Bundesliga (meglio di lui solo Harry Kane, con 25 reti), mentre Hofmann fa 4-2 al 92' (dopo il gol annullato per fuorigioco a Schick al 90'). Il Borussia centra quindi una vittoria fondamentale e tiene viva la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League: i gialloneri salgono infatti a 54 punti, a -1 dal quarto posto occupato dal Friburgo. A giocarsi l’ultimo slot disponibile per l’accesso alla massima competizione europea nell’ultima giornata saranno proprio la squadra di Vincenzo Grifo (impegnata contro il Francoforte) e il BVB (contro il Kiel). Si chiude invece con una sconfitta l’ultima partita casalinga di Xabi Alonso sulla panchina del Leverkusen: le Aspirine restano a 68 punti, comunque già sicure del loro secondo posto finale in campionato.