Liga: il Barcellona piega la Real Sociedad e si rilancia in classifica

SPAGNA

Una vera e propria boccata di ossigeno per il Barcellona, che nell'anticipo della 19esima giornata di Liga supera 2-1 la Real Sociedad al Camp Nou e si porta al quinto posto in classifica. Succede tutto nel primo tempo: baschi in vantaggio al 27' con la rete di Willian Josè, blaugrana che pareggiano al 31' con uno splendido destro a giro di Jordi Alba e poi mettono la freccia sul finire della prima frazione con Frenkie de Jong.

Il miglior Barcellona della stagione per continuità e qualità della manovra (almeno nel primo tempo) supera la Real Sociedad al Camp Nou e si rilancia in classifica, portandosi momentaneamente al quinto posto a -6 dalla vetta. La squadra di Koeman cancella così dalla propria mente le recenti pessime prestazioni contro Cadice e Juventus e costringe i baschi al secondo ko in campionato dopo oltre due mesi di imbattibilità. Un ritmo serrato quello blaugrana, imposto fin dai primi minuti di gioco e che non cala nemmeno quando gli uomini di Imanol Alguacil si portano sorprendentemente in vantaggio grazie alla solita dormita della difesa catalana. Sugli sviluppi di una palla inattiva, Portu serve sul filo del fuorigioco Willian José che, tutto solo, infila ter Stegen da due passi al 27'. L'euforia per il vantaggio basco dura però solo pochi minuti: al 31', infatti, Jordi Alba conclude un'azione tambureggiante del Barcellona con uno strepitoso destro a giro, che non lascia scampo all’incolpevole Remiro. Il dominio blaugrana culmina poi con la rete del 2-1 siglata da Frenkie de Jong allo scadere del primo tempo.

Riparte con la stessa veemenza e determinazione anche nella ripresa il Barcellona, che non mostra però quella fame e ferocia necessarie a mettere in ghiaccio la sfida. Incredibile, in tal senso, l'errore di Griezmann, che al 55' si divora un gol colossale, servendo con un mezzo piattone Remiro a due passi da una porta letteralmente vuota. La Real Sociedad trova coraggio dalla mancanza di cinismo del Barcellona e con estrema resilienza prova a riaprire la sfida prendendo in mano il pallino del gioco. Dopo aver dominato per oltre un'ora, la squadra di Koeman arretra il proprio baricentro e lascia terreno alla capolista, che si getta a capofitto in attacco. Per provare a gestire il vantaggio, Koeman getta nella mischia Miralem Pjanic ma è ter Stegen a salvare letteralmente il Barça con un doppio intervento miracoloso all'85', che strozza in gola il grido di gioia a Imanol Alguacil. Una vittoria fondamentale per il Barcellona, che dà continuità al successo contro il Levante e incamera tre punti fondamentali per cercare di non perdere troppo terreno dalle prime della classe. Dopo tre pareggi consecutivi, arriva, invece, una sconfitta per i baschi, che perdono così la vetta della classifica.