Liga: gol di Suarez e Vidal, il Barcellona batte 2-1 in rimonta il Leganés, Real a -3

SPAGNA

Il Barcellona soffre ma passa 2-1 sul campo del Leganés ultimo in classifica. I padroni di casa dominano il primo tempo e vanno avanti con un gran sinistro a giro di En-Nesyri (12’); nella ripresa Suarez pareggia di testa su assist di Messi (53’) e Vidal completa la rimonta all’81’. Con questo successo il Barcellona va a 28 punti, a +3 sul Real Madrid. Non ne approfitta altrettanto l’Atletico di Simeone a Granada: Renan Lodi porta in vantaggio al 60’ i colchoneros, raggiunti 7 minuti dopo da Sanchez. Blancos solamente agganciati in classifica.

Al “Butarque” non è mai facile. Lo sa bene il Barcellona, che un anno fa ci perse 2-1. O meglio, lo sa il Barcellona della ripresa, perché quello del primo tempo sembra già pensare al match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Curiosamente, sia i blaugrana che i tedeschi hanno affrontato in questo turno l'ultima in classifica, entrambe cominciando a giocare dai secondi 45'. Se Favre si è salvato con un pareggio dallo 0-3, il Barcellona riesce a vincere grazie a due azioni estemporanee. Il primo tempo è da incubo: il Leganés fa sanguinare la difesa catalana in contropiede e già al 2' ter Stegen è messo in difficoltà dal pressing alto dei Pepineros. Dieci minuti più tardi En-Nesyri indovina un sinistro all'incrocio, ter Stegen guarda la traiettoria del pallone come un bambino potrebbe guardare un aereo che decolla. Un altro pasticcio difensivo, confezionato da Busquets e Piqué, dà a Oscar l'occasione del 2-0: esterno della rete.

È proprio Piqué a creare il primo serio pericolo per il Leganés, centrando il palo su colpo di testa in apertura di ripresa. I blaugrana raggiungono il pari al 53': Messi disegna una punizione che trova la zuccata vincente di Suarez (già pericoloso di testa alla mezz'ora del primo tempo), ma un corrucciato Valverde sa di dover cambiare i piani. Troppe giocate singole, il 4-2-1-3 con Dembélé interno “alla Coutinho” non rende, in più Griezmann continua ad andare a sprazzi: fuori le Petit Diable (che non sembra contento) e dentro Rakitic, con l'ex Dortmund che torna nel ruolo di competenza. In campo anche Ansu Fati e Vidal, ed è quest'ultimo a trovare al minuto 81 la rete del 2-1, favorita da un rimpallo fortunato in area. Il cileno è già al quarto gol in Liga, giocando perlopiù spezzoni di gara: Valverde ha motivo di sorridere anche con questi tre punti stiracchiati.