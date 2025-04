Marsiglia, rabbia De Zerbi: "Non sono un criminale. Ci vogliono tre cose, cervello, cuore e coglioni"

Reduce da quattro sconfitte negli ultimi cinque turni e con la qualificazione alla prossima Champions League a rischio, Roberto De Zerbi e il Marsiglia sono finiti nel mirino della critica. In conferenza stampa l'allenatore italiano ha sbottato: "Mi hanno dipinto come un criminale, ma non è così. Dal 6 luglio fino ad oggi ho dato tutto per questa maglia e per questo club. Sono sempre stato professionale - si è sfogato alla vigilia della gara con il Montpellier - A volte ho commesso errori e ne commetterò ancora nella mia carriera. Però mi dà fastidio quando escono cose false sui giornali. Faccio tutto in buona fede, voglio solo aiutare il club a qualificarsi in Champions League, far sì che la squadra possa giocare il martedì o il mercoledì sera. Do tutto".