Liga: Getafe ko alla ripresa, il Granada ribalta Bordalas in 9 minuti

LIGA

Nel 28esimo turno di Liga, il primo della ripresa dopo lo stop, il Granada batte 2-1 il Getafe e infligge un duro colpo agli avversari dell'Inter in Europa League. Che restano a 46 punti e si ritroverebbero sesti se Real Sociedad e Atletico Madrid vincessero. E pensare che Timor porta in vantaggio il Getafe al 20', ma il Granada nella ripresa ribalta la gara in 9' con l'autogol di Dakonam (70') e la rete di Carlos Fernandez (79').

GRANADA-GETAFE 2-1

È una sfida tra due squadre molto organizzate, quella del Nuevo Los Carmenes. Se poi aggiungiamo che i motori hanno ripreso a girare dopo tre mesi di stop forzato, si capiscono i ritmi inizialmente bassi di questa sfida ravvivata dai cori “artificiali” emessi dagli altoparlanti dello stadio granadino. Nuovo protocollo nell'ingresso in campo (prima la squadra di casa, poi la terna arbitrale, poi la squadra in trasferta) e doveroso minuto di silenzio in memoria delle vittime della pandemia, poi è tempo di giocare, anche perché ci sono obiettivi succosi in palio, come il sogno Champions League per gli ospiti e i non spenti desideri europei del Granada.

Prime fasi noiose, poi il Getafe punisce nell'unica disattenzione difensiva avversaria: Nyom spizza di testa un pallone che sembrava destinato alla rimessa laterale e mette in moto Molina, che supera un difensore e fa sì che Deyverson (Mata è squalificato) si presenti a tu per tu con Rui Silva. Ottimo il portoghese in respinta, sfortuna per i padroni di casa che Timor sia sulla traiettoria e insacchi con un bel sinistro sotto la traversa. È il 20' e il Getafe è quarto da solo, a +3 sulla Real Sociedad. Ma non dura, anzi.

Un primo tempo molto spezzettato e caratterizzato, oltre al gol, solo da un colpo di testa di Carlos Fernandez parato da Soria, fa posto alla ripresa, dove la gara cambia con un episodio decisivo. È il 70' quando una punizione senza troppe velleità diventa un'arma letale per la difesa di Bordalas, perché Dakonam va in bambola sulla pressione di Carlos Fernandez e prima costringe all'intervento Soria, poi - non contento - si trascina anche il pallone in rete, lamentando una spinta che, se c'è, è molto lieve. È un colpo che stende il Getafe, che prima dell'1-1 sembrava in pieno controllo e invece subisce il ritorno del Granada. E quando la partita si mette così, è possibile che il corso della storia acceleri, e una salita leggera diventi il Mortirolo. Nove minuti più tardi, Timor esce momentaneamente dal campo per l'ennesima botta ricevuta: proprio in superiorità numerica il Granada trova gli spazi per sfondare e lo fa con Carlos Fernandez, che punisce una respinta incerta di Soria su un suo primo tentativo. Dal quarto posto al potenziale sesto posto solitario, se l'Atletico Madrid vincesse a Bilbao e la Real Sociedad facesse risultato con l'Osasuna: in Liga non ci si può distrarre un attimo. E il Granada intanto è ottavo a 41.

RISULTATI E CLASSIFICHE