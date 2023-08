Liga: è Bellingham show, il Real piega l’Almeria. Pari tra Sociedad e Celta Vigo

SPAGNA

Doppietta e assist a Vinicius per l’inglese nel 3-1 dei Blancos, 1-1 allo scadere per Rafa Benitez

© Getty Images Nella seconda giornata della Liga il Real Madrid vince in rimonta per 3-1 sul campo dell’Almeria. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, al 3’ con Arribas, il grande protagonista è Jude Bellingham: per l’inglese prima doppietta personale (19’, 60’) e assist per il terzo gol di Vinicius (73’). Finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Real Sociedad e Celta Vigo, con Benitez che strappa un punto al 94’ grazie a Mingueza.

ALMERIA-REAL MADRID 1-3

Vittoria per 3-1 in rimonta per il Real Madrid in casa dell’Almeria. I Blancos vengono sorpresi in avvio, quando al 3’ subiscono l’1-0 avversario: in contropiede Robertone pesca Arribas (ex della gara) sul secondo palo, il quale insacca il gol del vantaggio. La reazione degli uomini di Ancelotti non si fa attendere: al 19’ Bellingham si trova il pallone tra i piedi in area dopo un batti e ribatti, e non esita a spingerlo in rete per l’1-1. In chiusura di primo tempo il Real avrebbe completato la rimonta, ma il 2-1 di Kroos viene annullato dopo il controllo del Var per un fallo all’interno dell’azione. Dopo i primi quarantacinque minuti le due squadre sono in parità, sull’1-1. Il nuovo vantaggio delle Merengues però è nell'aria. All’ora di gioco pallone eccezionale di Kroos, che pesca l’inserimento da attaccante aggiunto di Bellingham dentro l’area: l’inglese colpisce di testa quasi in no-look e insacca il 2-1, ribaltando il risultato e trovando la prima doppietta personale con la maglia del Real. La grande prestazione dell’ex Dortmund però non si ferma qui: al 73’ ecco l’assist per Vinicius, che con un pallonetto morbido insacca il 3-1 finale. Vince il Real Madrid e resta a punteggio pieno, mentre è ancora a 0 l’Almeria dopo due giornate.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO 1-1

Pareggio in extremis tra Real Sociedad e Celta Vigo, con gli ospiti che strappano il pari al 94’. Avvio eccellente dei padroni di casa, che spingono immediatamente e chiudono gli avversari nella loro area di rigore. Al 22’ ecco il vantaggio della Sociedad: cross dalla destra di Kubo e colpo di testa vincente di Barrenextea, che sigla l’1-0. Il Celta reagisce, ma non riesce a colpire nell’immediato. Verso la fine del primo tempo altra folata dei padroni di casa, che però falliscono il raddoppio in un paio di occasioni. Al duplice fischio il tabellino resta sull’1-0. La ripresa è completamente appannaggio della squadra di Rafa Benitez: il Celta fa tanto possesso palla, faticando però a trovare l’imbucata giusta. Quando tutto sembra perduto ecco l’1-1 al 94’: Mingueza raccoglie un pallone nella mischia dentro l’area e gonfia la rete con il destro. L’incontro finisce 1-1, primo punto per Benitez sulla panchina del Celta Vigo, mentre la Real Sociedad sale a quota 2.

OSASUNA-ATHLETIC BILBAO 0-2

Steso dal Real Madrid alla prima uscita stagionale, l'Athletic Bilbao ha messo il turbo nell'anticipo in casa dell'Osasuna. Ai baschi sono infatti bastati venti minuti per archiviare le pratica: due gol nel segno di Inaki Williams e Guruzeta. Da lì in poi accademia per la squadra di Ernesto Valverde, scalfita nemmeno dal rosso rifilato a Sancet all'ora di gioco. Nulla da fare quindi per il club di Pamplona, ancora a secco in Liga, sale a quota 3 punti in classifica l'Athletic.

