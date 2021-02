Liga: Dembélé e Messi stendono il Siviglia, Barcellona secondo

SPAGNA

Al Sánchez-Pizjuán finisce 2-0, decidono i gol dell'ex Dortmund e della Pulce: blaugrana momentaneamente a -2 dall'Atletico. È 1-1 tra Eibar e Huesca

Nella venticinquesima giornata di Liga, il Barcellona vince 2-0 in casa del Siviglia e sale momentaneamente al secondo posto, a -2 dall'Atletico Madrid. Al Sánchez-Pizjuán, blaugrana avanti al 29' grazie a Dembélé, bravo a battere Bono in diagonale sull'assist di Messi. Ci pensa la Pulce, all'85', a chiudere i giochi con un'iniziativa personale. Finisce 1-1, invece, lo scontro salvezza tra Eibar e Huesca: Diop risponde a Ramirez.

SIVIGLIA-BARCELLONA 0-2

Il big match del Sánchez-Pizjuán tra la terza e la quarta in classifica va al Barcellona, che continua la serie positiva in Liga e mette pressione a Real e Atletico. Grande prestazione dei blaugrana, che passano al 29': Messi recupera palla e lancia nello spazio Dembélé, che solo davanti a Bono non sbaglia, segnando in diagonale la rete del vantaggio dei catalani e interrompendo l'imbattibilità della portiere andaluso, che non subiva gol in campionato da cinque partite. Ad inizio ripresa, gli ospiti vanno più volte vicini al raddoppio: al 59', Dest colpisce il palo, mentre pochi secondi dopo Messi, servito da Dembélé, colpisce alto sopra la traversa. Al 68', il possibile 0-2 segnato di testa dall'ex Lenglet viene annullato per fuorigioco. Brutte notizie, pochi minuti dopo, per Koeman, che perde a distanza ravvicinata Pique, Pedri e Araujo, tutti per infortunio. All'80', anche la formazione di Lopetegui si vede negare un gol: En-Nesyri si gira in area col mancino e batte ter Stegen, ma dopo aver toccato il pallone con la mano sinistra. Dopo tanta sofferenza, il Barcellona riesce a chiudere la partita all'85' grazie a Messi, che supera Fernando e insacca dopo la prima respinta di Bono. La rete toglie definitivamente energie e speranze ai padroni di casa, che non riescono più a rientrare in partita. Finisce 0-2: è la dodicesima vittoria nelle ultime quindici partite di Liga per il Barcellona. I blaugrana si portano a 53 punti e salgono momentaneamente al secondo posto, superando il Real e portandosi a -2 dall'Atletico, che ha però due partite in meno rispetto a Messi e compagni. Dopo sei successi consecutivi, invece, crolla il Siviglia, fermo a quota 48 ma comunque a +7 sulla quinta posizione, occupata dalla Real Sociedad.

EIBAR-HUESCA 1-1

Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Eibar e Huesca, che accarezza il sorpasso in classifica ma è costretto per un'altra giornata a restare all'ultimo posto. L'occasione più importante nel primo tempo è in favore dei padroni di casa, che colpiscono una traversa con il pallonetto di León. La partita si sblocca nel finale: all'81', Maffeo crossa dalla sinistra per Sandro Ramirez, che controlla e batte Yoel con il destro. Il vantaggio degli ospiti, però, dura appena due minuti, perché all'83' arriva l'1-1 con il colpo di testa di Diop su calcio d'angolo battuto da Garcia. Il pareggio regge fino alla fine: l'Eibar sale a quota 22, a +2 proprio sul fanalino di coda Huesca.