Liga, de Jong e Puig riportano il Barcellona al terzo posto

SPAGNA

Nella 20a giornata della Liga, il Barcellona vince 2-0 in casa dell’Elche e torna terzo, rispondendo alla vittoria del Siviglia di sabato. Ai catalani bastano un gol di Frenkie de Jong al 40’, con l’olandese che spinge in rete il pallone deviato sfortunatamente verso la propria porta da Diego Gonzalez, e il raddoppio di Riqui Puig all’89’. Esulta anche l’Osasuna (3-1 al Granada), in serata l’Atletico Madrid capolista sfida il Valencia. Getty Images

ELCHE-BARCELLONA 0-2

Per i blaugrana la vittoria in casa dell’Elche è il massimo risultato ottenuto con poco più del minimo sforzo: a Ronald Koeman, però, va benissimo così, viste le assenze (in primis quella dello squalificato Leo Messi) e un calendario che ha visto il Barça andare per tre volte ai supplementari nelle ultime tre partite giocate, in Supercoppa e in Coppa del Re. A sconfiggere un Elche ordinato benché poche volte propositivo basta quindi accelerare nei momenti giusti, e sfruttare anche un pizzico di quella fortuna che è spesso mancata in questa stagione. Una buona sorte che sorride agli ospiti, nello specifico, al minuto 40, su cross dal lato sinistro di Braithwaite, quando Diego Gonzalez anticipa Griezmann ma al contempo spiazza il proprio portiere: un attimo prima che la palla varchi completamente la linea di porta, l’accorrente de Jong sfrutta l’occasione per andarsi a prendere la terza rete personale nell’anno solare 2021, dopo quelle realizzate contro l’Huesca in campionato e la Real Sociedad nella semifinale di Supercoppa. La reazione dei padroni di casa è tutta nell’occasione, avviata da una leggerezza di Mingueza, che capita sui piedi di Emiliano Rigoni al 55’, ma l’ex Atalanta e Sampdoria si fa ipnotizzare da un attento Ter Stegen e l’azione sfuma. Scampato il pericolo, il Barcellona torna a gestire agevolmente il pallone e legittima il successo al minuto 89, quando il prodotto della cantera Riqui Puig, entrato due minuti prima, deposita in rete di testa alle spalle di Edgar Badia, su cross del solito de Jong. È l’ultima emozione del match: i blaugrana operano il controsorpasso ai danni del Siviglia, riprendendosi così il terzo posto in campionato.

OSASUNA-GRANADA 3-1

Dopo tredici partite di Liga senza vittorie (l’ultima esattamente tre mesi fa, il 24 ottobre, contro l’Athletic Bilbao), l’Osasuna ritrova l’appuntamento con i tre punti e respira in classifica dopo il tracollo che aveva portato i Rojillos in piena zona retrocessione. A indirizzare il match a favore dei padroni di casa è una vecchia conoscenza del campionato italiano, Ante Budimir: l’ex Crotone e Sampdoria porta in vantaggio i suoi al 27’, sfruttando nel migliore dei modi la leggerezza difensiva di German Sanchez, e raddoppia al 39’ di testa, su cross di Kike Barja. Gli andalusi provano a reagire e accorciano a inizio ripresa con la conclusione vincente dall’interno dell’area di Luis Suarez Charris, ma l’Osasuna non si fa suggestionare e, anzi, continua a spingere fino al 3-1, che arriva all’86’ con Jon Moncayola, la cui conclusione dal limite trova la deviazione decisiva di Fede Vico che spiazza Rui Silva. Due minuti dopo la squadra della Navarra resta in dieci per il secondo cartellino giallo all’ex Fiorentina e Genoa Roncaglia, ma è troppo tardi perché il Granada possa approfittarne.

