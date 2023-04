SPAGNA

I catalani battono 4-0 il Betis, il Pallone d'Oro fa tripletta nel 4-2 dei Blancos

© Getty Images Nella trentaduesima giornata di Liga, il Barcellona torna alla vittoria e batte 4-0 al Camp Nou il Betis grazie ai gol di testa di Christensen (14'), alla zampata di Lewandowski (36'), all'inserimento di Raphinha (39') e all'autogol di Rodriguez (82'). Tripletta, invece, per Karim Benzema (5', 17' e rigore al 42') nel 4-2 del Real Madrid sull'Almeria in cui va a segno anche Rodrygo (47'). L'Elche travolge 4-0 il Rayo Vallecano.

Vedi anche Calcio estero Liga: il Siviglia supera in extremis l’Athletic, vince il Valencia BARCELLONA-BETIS 4-0

Il Barcellona torna alla vittoria e si avvicina al trionfo in Liga grazie al travolgente 4-0 sul Betis del Camp Nou. I blaugrana ipotecano la partita già nel primo tempo: la sfida si sblocca al 14' grazie al colpo di testa di Christensen su cross di Raphinha, poi tra il 33' e il 39' si chiude la contesa. Prima arriva il doppio giallo a Gonzalez che lascia gli andalusi in dieci, poi Lewandowski raddoppia su assist di Koundé. Infine, Busquets serve Raphinha che fa 3-0. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco, viene convalidata dopo il controllo del Var. Secondo tempo di pura accademia per il Barcellona, che trova il poker all'82' con l'autorete di Rodriguez. Finisce in trionfo per la formazione di Xavi, che è a 8 punti dalla matematica conquista della Liga. Ko che fa malissimo, invece, al Betis, che non vince da tre turni ed è ora fuori dalla zona Champions ed Europa League. Il quarto posto (Real Sociedad a +9) sembra un miraggio, il quinto è però ancora alla portata. Il Vllarreal, però, può andare a +4 sulla formazione di Pellegrini.

REAL MADRID-ALMERIA 4-2

Nel segno, tanto per cambiare, di Karim Benzema: il Real Madrid prova a blindare il secondo posto battendo 4-2 l'Almeria grazie alla tripletta del francese. Il Pallone d'Oro in carica, che per tre volte nel mese di aprile segna tre gol in una partita, si sblocca al 5' con un tap-in dopo una grande giocata di Vinicius, mentre al 17' è Rodrygo, dalla destra, a mettere al centro per la stella dei blancos dopo un clamoroso numero sulla linea di fondo. Il tris, invece, arriva su calcio di rigore: Ramazani entra in ritardo in area su Lucas Vazquez e provoca la massima punizione per gli uomini di Ancelotti, finalizzata senza problemi da Benzema, che fa 3-0 al 42'. Prima dell'intervallo, Ramazani si fa parzialmente perdonare e regala un pallone solo da spingere per Lazaro, che sigla il 3-1. Ad inizio ripresa, però, Rodrygo fa calare il sipario sul match: Ceballos serve dal limite il brasiliano, che si sistema il pallone sul destro e fa partire un bolide che finisce sotto la traversa per il 4-1. Gli ospiti provano a rimettersi in gioco con il colpo di testa di Robertone, bravo a insaccare da pochi passi sul cross di Portillo. Il finale non cambia la sostanza del match e non arrivano altri gol: finisce 4-2, con il Real che porta a casa un successo fondamentale per blindare il secondo posto, con l'Atletico momentaneamente a -5 in attesa della trasferta con il Valladolid. L'Almeria, invece, resta a quota 33 e resta sempre più invischiato nella zona retrocessione.

© Getty Images

ELCHE-RAYO VALLECANO 4-0

Dopo il successo contro il Barcellona, il Rayo Vallecano crolla 4-0 in casa del fanalino di coda Elche, che evita, almeno momentaneamente, la retrocessione matematica. Il match è pesantemente condizionato dal rosso al 27' di Lejeune, che interviene malamente su Milla. Poi, poco prima dell'intervallo, i padroni di casa passano in vantaggio: cross di Fidel e colpo di testa di Morente, con la palla che supera la linea di porta prima di essere allontanata. La partita si chiude ad inizio ripresa nel giro di pochi secondi: al 52', infatti, Blanco serve l'ex Torino Boyé che controlla e supera Dimitrievski, mentre un minuto dopo ecco il tris di Fidel, che punisce la pessima uscita del portiere ospite con un sinistro angolato. Al 72', il poker che chiude definitivamente i giochi: Josan serve in area Gumbau, che stoppa e insacca. L'Elche rimanda la retrocessione, il Rayo resta a quota 43.