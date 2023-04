Liga: il Siviglia supera in extremis l’Athletic, vince il Valencia

SPAGNA

Il prossimo avversario della Juve vince 1-0 a Bilbao grazie al rigore di Ocampos. I pipistrelli si impongono 2-1 sul Valladolid

© Getty Images Nel posticipo della 31esima giornata di Liga, vince in pieno recupero il Siviglia, che sbanca Bilbao 1-0. Il prossimo avversario della Juventus crea poche occasioni ma la risolve nel finale grazie al rigore realizzato da Ocampos. Ne fa quattro invece il Villarreal, che supera l’Espanyol 4-2, mentre con un gol all’ultimo minuto il Valencia riesce a battere 2-1 il Valladolid e conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza.

ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA 0-1

Vince all’ultimo minuto il Siviglia, che batte l’Athletic Bilbao 1-0. Prendono subito in mano il match i padroni di casa, che passano al 9’: bella azione corale e tap-in vincente di Nico Williams, annullato però per fuorigioco. La prima occasione degli ospiti è confezionata da due ex Serie A: Suso rientra sul suo sinistro e mette al centro per l’inserimento di Lamela, che di testa non trova la porta. Poco dopo l’Athletic trova ancora il gol con il colpo di testa di Guruzeta, ma anche in questo caso l’arbitro non convalida per offside. Nella ripresa domina l’equilibrio: il Bilbao cerca spazi sulle fasce, mentre il Siviglia si difende ripartendo in contropiede. La partita si fa dura e fisica con il passare dei minuti: volano i cartellini e scarseggiano le occasioni. Prova a dare una scossa al match il solito Nico Williams, ma il suo destro a giro si spegne alto. I baschi continuano a far girare il pallone ma non riescono a creare chance e in pieno recupero arriva la beffa: al 91’ sanguinosa palla persa in uscita e calcio di rigore per gli ospiti, trasformato con freddezza da Ocampos. Finisce quindi 1-0 per il Siviglia, prossimo avversario della Juventus nelle semifinali di Europa League, che sale a 38 punti. Rimane invece a 46 l’Athletic Bilbao, che rimane comunque in corsa per l’Europa.

VALENCIA-VALLADOLID 2-1

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Valencia, che supera il Valladolid 2-1. I padroni di casa provano subito a controllare il ritmo, ma faticano a far circolare con velocità il pallone. Proprio da un grossolano errore in impostazione di Diakhaby arriva, al 6’, il vantaggio ospite firmato da Larin. La reazione dei pipistrelli è affidata a Cavani, ma il colpo di testa del Matador è troppo debole. Il Valladolid è in controllo e sfiora l’incredibile raddoppio: Escudero riceve palla a centrocampo, vede Mamardashvili fuori dai pali e prova un clamoroso destro che si spegne un soffio oltre la traversa. A inizio ripresa il Valencia la pareggia: punizione dalla destra e colpo di testa vincente di Diakhaby, che riscatta così l’errore precedente e firma il suo terzo gol in campionato. Nel finale la squadra di Baraja alza il pressing, assedia l’area del Valladolid e in pieno recupero, al 93’, ribalta la partita con la bella azione personale di Guerra, che salta un avversario e dal limite la mette sotto l’incrocio, facendo esplodere il Mestalla. Finisce quindi 2-1 per il Valencia, che sale a +2 sul terzultimo posto a quota 33 punti, a due lunghezze di distanza proprio dal Valladolid.

VILLARREAL-ESPANYOL 4-2

Trionfo dal sapore europeo per il Villareal, che batte l’Espanyol 4-2. Partono forte i padroni di casa, che sfiorano il gol in avvio: gran conclusione da fuori area di Dani Parejo e bella risposta di Pacheco. Il portiere ospite è ancora protagonista pochi minuti dopo, quando salva i suoi sull’inserimento di Capoue. L’assedio del Villarreal è totale e guidato da Yeremy Pino: l’esterno spagnolo prima ci prova da fuori area e poi semina il panico nell’area avversaria, trovando la deviazione provvidenziale di un difensore. Sul finire di tempo però, al 45’, gli ospiti trovano il vantaggio grazie a Puado, che capitalizza al massimo la vera occasione creata dai catalani. Nella ripresa però il copione non cambia, e al 53’ il sottomarino giallo pareggia con la gran conclusione da fuori di Capoue. Passano soltanto dieci minuti e la rimonta è completata: Pacheco devia sul palo il calcio di rigore di Parejo, ma non può nulla sulla ribattuta vincente del centrocampista del Villarreal. I catalani però non si scoraggiano e al 73’ pareggiano: Joselu si inserisce in area e batte Reina all’angolino. Il 2-2 però dura soltanto sette minuti: bel lancio in profondità per Jackson, che solo davanti al portiere firma il suo quinto gol stagionale. La squadra di Setien trova il poker in pieno recupero con Capoue che, al 93’, firma la sua doppietta. Vince quindi 4-2 il Villarreal, che sale a 50 punti riprendendosi il quinto posto in classifica. Rimane penultimo a 28 invece l’Espanyol.