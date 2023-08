Liga: Bellingham trascina ancora il Real Madrid

SPAGNA

La rete di testa nel finale dell'ex Dortmund regala ad Ancelotti l'1-0 sul Celta Vigo. Real Sociedad fermata sullo 0-0 dal Las Palmas

© Getty Images Ci pensa ancora Jude Bellingham a togliere le castagne dal fuoco al Real Madrid, che batte 1-0 il Celta Vigo nella terza giornata di Liga. Dopo un gol annullato ai padroni di casa per fallo di Larsen e un rigore sbagliato da Rodrygo a metà ripresa, decide proprio il colpo di testa all'81' dell'ex Dortmund su sponda di Joselu: Ancelotti resta così a punteggio pieno. L'altro match non regala reti: finisce 0-0 tra Las Palmas e Real Sociedad.

CELTA VIGO-REAL MADRID 0-1

Ancora Jude Bellingham: ci pensa l'ex Dortmund, con il quarto gol nella Liga, a regalare la vittoria al Real, che si impone 1-0 in casa del Celta Vigo nell'anticipo del terzo turno. E pensare che, per gli uomini di Ancelotti, la sfida sembra partire malissimo: la deviazione sotto porta di Jansen sembra regalare il vantaggio ai padroni di casa, ma il Var rileva la trattenuta dell'autore del gol su Kepa prima del suo tocco da pochi passi e si resta così 0-0. Prima dell'intervallo, viene annullata un'altra rete, stavolta di Joselu, poi Bamba sfiora l'1-0 per il Celta dell'ex Benitez. La più grande occasione per il Real arriva invece a metà ripresa: poco dopo aver rotto gli indugi con gli ingressi di Kroos e Modric per Camavinga e Tchouameni, Ancelotti ha il rigore del possibile successo per via del fallo di Villar su Bellingham, ma dal dischetto il portiere ipnotizza Rodrygo e mantiene la parità. Alla fine, a togliere le castagne dal fuoco ci pensa proprio l'ex Dortmund: calcio d'angolo di Kroos, sponda di testa di Joselu e incornata vincente di Bellingham, che fa 1-0. Il forcing finale nel lungo recupero non premia il Celta: il Real Madrid fa tre su tre e sale a quota 9 grazie ad un incontenibile Jude Bellingham, già a 4 gol in campionato. Resta a un punto, invece, il Celta, al secondo ko in Liga.

Per Ancelotti, però, arrivano ancora brutte notizie dall'infermeria. Dopo i gravi infortuni di Courtois e Militao, in casa Real c'è ansia per Vinicius Jr, uscito dopo appena 16' nel match di Vigo. L'infortunio patito dal brasiliano sembra essere di natura muscolare.

LAS PALMAS-REAL SOCIEDAD 0-0

Tre pareggi in altrettante partite, invece, per la Real Sociedad, che non riesce ancora a vincere e stavolta non segna: è solo 0-0 in casa del neopromosso Las Palmas, che ha oltretutto le prime palle gol per segnare fallite tuttavia da Ramirez e Loiodice. L'unico a provare ad accendere la luce tra gli ospiti è Kubo, ma il tiro del giapponese ad inizio ripresa non inquadra lo specchio della porta. Serve poi la parata di Valles su Zubimendi per preservare lo 0-0, che resiste nonostante altre due occasioni: una per Loiodice, un'altra per Cho. Real Sociedad a 3 punti, a +1 sul Las Palmas.