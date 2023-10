Liga: Bellingham mostruoso nel Clasico, il Real batte 2-1 il Barcellona in rimonta

SPAGNA

A Montjuic decide la doppietta dell'ex Dortmund dopo il vantaggio di Gündoğan: blancos a +4 sui catalani e primi insieme al Girona

Barcellona-Real Madrid, il Clasico dei Rolling Stones





































1 di 20 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© twitter

© twitter

© twitter

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un irreale Jude Bellingham decide il Clasico per il Real Madrid, che a Montjuic batte 2-1 in rimonta il Barcellona nell'undicesima giornata di Liga. Blaugrana in vantaggio al 6' con Gündoğan, ma i blancos la ribaltano grazie alla doppietta dell'ex Dortmund, a segno con un potente destro dal limite al 68' e con una zampata al 92'. Ancelotti primo insieme al Girona a +4 su Xavi. Il Las Palmas vince 2-1 in casa dell'Almeria.

BARCELLONA-REAL MADRID 1-2

Il padrone del Clasico è proprio lui: Jude Bellingham, che con una doppietta regala al Real il 2-1 a Montjuic contro il Barcellona. Il big match parte fortissimo, perché al 6' i blaugrana sono già in vantaggio: Gündoğan scambia con Fermín López, Tchouameni e Alaba non chiudono a dovere e l'ex City controlla battendo Kepa per l'1-0. I blancos rischiano ancora al 16' quando Gavi ruba palla a Kroos e lancia Fermín López, che chiude sul primo palo centrando però il legno e graziando gli ospiti. Proprio qui iniziano i rimpianti dei catalani, perché un altro palo lo colpisce Martinez a inizio secondo tempo. Arrivano poi le prime mosse di Xavi e Ancelotti: il primo inserisce Lewandowski, il secondo Modric, e l'impatto del croato è immediato. A pareggiare, però, è sempre lui: Jude Bellingham, che al 68' fa partire un violentissimo destro da fuori area che fulmina ter Stegen. L'ex Dortmund diventa così il primo giocatore della storia del Real Madrid a segnare al debutto in campionato, all'esordio in Champions e al suo primo Clasico. L'inerzia cambia e i blancos attaccano, reclamando un rigore per il contatto su Camavinga, poi per i padroni di casa ci prova Lewandowski. Nel finale, però, ecco l'episodio che indirizza definitivamente la sfida: il cross di Carvajal sporcato da Modric diventa buono ancora per Jude Bellingham, che insacca e ammutolisce Montjuic. Doppietta per l'inglese e delirio per il Real, che sale a 28 punti agganciando di nuovo il primo posto del Girona e stacca i catalani fermi a 24.

ALMERIA-LAS PALMAS 1-2

Secondo successo di fila in trasferta per il Las Palmas, che nel recupero si impone 2-1 in casa dell'Almeria sempre ultimo in classifica e senza vittorie. La neopromossa passa al 23' con l'ex Barcellona El Haddadi, che riceve da Marvin e insacca. Al 74', Ramazani batte Valles con una conclusione che entra anche dopo aver colpito il palo, ma proprio al 94' gli isolani vincono grazie alla deviazione decisiva di Kaba. Con questo 2-1, il Las Palmas si allontana ancora dalla zona retrocessione: 9 punti nelle ultime 4 partite. Ne ha solo 3, invece, l'Almeria.

RISULTATI E CLASSIFICHE