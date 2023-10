Liga: il Girona vince in extremis, è vetta in solitaria

SPAGNA

Aspettando il Clasico, sono i catalani a guidare il campionato spagnolo con 28 punti e nove successi in 11 gare. Contro il Celta, è decisivo Yangel Herrera per l'1-0 in extremis

Esulta per la vetta solitaria della Liga, aspettando il Clasico che metterà di fronte Real Madrid e Barcellona, il Girona di Michel. Nella sfida del Montilivi sono infatti ancora i padroni di casa a esultare per una vittoria preziosissima, che arriva in extremis: è Yangel Herrera a far esplodere il pubblico di casa al 91'. Dominano in avvio i biancorossi, con la formazione catalana che supera il 70% di possesso palla e si rende pericolosa con Dovbyk. Gli ospiti, guidati da Rafa Benitez, erigono un autentico muro davanti alla propria porta e si vedono solo con delle sporadiche ripartenze dopo la mezz'ora: da qui nascono le due migliori occasioni di un primo tempo a reti bianche, con le parate di Gazzaniga su Tapia e Bamba. Nel recupero si infortuna l'ex Napoli David Lopez, che lascia il campo, ma la perdita del veterano non scuote il Girona, che continua a macinare gioco. Guaita salva su Dovbyk, vicino alla rete al 52', e la ripresa è un sostanziale monologo dei catalani. Sfiorano la rete Ivan Martin e Yan Couto, mentre Stuani non trova la porta e spara alto. L'unico sussulto del Celta Vigo arriva all'82', quando la rete segnata da De la Torre viene annullata per la carica sul portiere Gazzaniga da parte di Dotor. Lo spavento ravviva il Girona, che segna al 91': Aleix Garcia smarca col tacco Yangel Herrera e il venezuelano insacca la sua quarta rete nella Liga con un preciso rasoterra. Il gol vale l'1-0 del Girona, che vola in testa alla Liga da solo con 28 punti, aspettando l'eventuale risposta del Real Madrid. Esulta il Montilivi, mentre è notte fonda per il Celta: sei punti in nove gare per Benitez, che è penultimo e rischia l'esonero.