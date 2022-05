Liga: Barcellona secondo da solo, Real Sociedad sprecone

SPAGNA

Depay e Busquets piegano 2-1 il Maiorca, i biancoblu perdono l’opportunità per dare fastidio all’Atletico in ottica Champions: 1-1 contro il Vallecano

Dopo i festeggiamenti scudetto del Real Madrid di ieri sera, il Barcellona infiamma la lotta per il secondo posto, conquistato ora in solitaria dopo il successo per 2-1 al Camp Nou contro il Maiorca con un gol per tempo: Depay e Busquets decidono il match. Chance sprecata dalla Real Sociedad per portarsi a -3 dalla zona Champions League: è solo 1-1 sul campo del Rayo Vallecano. Stesso punteggio anche in Elche-Osasuna e Granada-Celta Vigo. Getty Images

BARCELLONA-MAIORCA 2-1

Il Barcellona interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive in casa e va a collocarsi da solo in seconda posizione, a +2 sul Siviglia terzo e a +5 sull’Atletico Madrid quarto. Il Maiorca, piegato 2-1 al Camp Nou, conserva ora un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Il cross dalla sinistra di Gavi trova l’incornata di Aubameyang, ma Sergio Rico gli dice di no con un grande riflesso. Nino spara alto sopra la traversa, ma sono i blaugrana a sbloccare la situazione al 25’: imbucata splendida di Gavi che pesca in profondità Depay, il cui controllo al volo stupendo precede il suo destro di prima intenzione che s’infila a fil di palo alla destra di un incolpevole Rico. Con Piqué costretto a lasciare il campo per dei dolori all’inguine, il Barça gestisce il vantaggio di misura e chiude i conti al 54’: Busquets, dal limite dell’area, sfodera un sinistro perfetto che batte Sergio Rico. La rete nel finale di Raillo (79’) non cambia più di tanto la situazione.



RAYO VALLECANO-REAL SOCIEDAD 1-1

La Real Sociedad perde un’ottima occasione per avvicinarsi sensibilmente all’ultimo posto valido per l’accesso alla prossima Champions League occupato attualmente dall’Atletico Madrid. Contro il Rayo Vallecano, già ampiamente salvo, arriva uno sterile 1-1 che inchioda sempre la formazione di San Sebastián in sesta posizione, a -5 dalla quarta. E dire che il match si era messo in discesa al 33’ per gli ospiti al 33’ grazie al preciso sinistro dal limite di Sorloth. Dopo di che ci pensa Radamel Falcao a ribattere in rete il palo colpito da Alvaro Garcia al 78’.



ELCHE-OSASUNA 1-1

L’Osasuna viene fermato sull’1-1 sul campo dell’Elche e abbandona così definitivamente ogni tipo di speranza per agganciare la zona Europa. Ospiti in vantaggio al 67’ grazie al rigore trasformato da Budimir a seguito di un vistoso abbraccio di Diego Gonzalez ai danni dello stesso giocatore ex Sampdoria e Crotone. Tuttavia, ci pensa il subentrato Pere Milla a siglare il definitivo 1-1 all’84’: calcio d’angolo di Gumbau e stacco aereo dell’attaccante classe 1992. Inutile il tentativo di salvataggio da parte di Manu Sanchez.



GRANADA-CELTA VIGO 1-1

Pareggio per 1-1 anche tra Granada e Celta Vigo, con i secondi che terminano sostanzialmente qua la loro stagione in termini di ambizioni di classifica, mentre i primi falliscono l’occasione per sorpassare Cadice e Maiorca al quintultimo posto e, quindi, in zona salvezza. Il punteggio si sblocca al 72’: Puertas butta nella propria porta un tiro-cross di autogol di Aspas, ma in ogni casa ci pensa Luis Milla a ristabilire la parità per i padroni di casa al 92’, con uno spettacolare colpo di tacco su assist di Machis.