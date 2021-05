Liga: Barcellona e Atletico non si fanno male, il Real potrebbe sorridere

SPAGNA

È solo 0-0 nello scontro diretto in vetta: Simeone resta capolista, a +2 punti sui blaugrana, ma domani potrà essere agganciato dai blancos

Nulla di fatto nel big match della 35esima giornata di Liga. Termina 0-0 lo scontro diretto in testa tra Barcellona e Atletico Madrid, con i colchoneros che restano al primo posto con sempre 2 punti in più dei catalani, in attesa di vedere se il Real riuscirà domani ad agganciare la vetta. Primo tempo pressoché dominato dagli ospiti, che impegnano in tre occasioni Ter Stegen con Llorente, Suarez e Carrasco. Il risultato, però, non si sblocca mai. Getty Images

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 0-0

Tra i due ‘litiganti’ il terzo che potrebbe godere è il Real Madrid. Il match concluso a reti bianche tra Barcellona e Atletico può consentire a Zidane (se riuscisse a battere il Siviglia) di agganciare domani in vetta alla classifica proprio i colchoneros. All’inizio del big match del Camp Nou, Lemar deve subito abbandonare il campo per via di un problema al ginocchio: al suo posto entra in campo Saul. Sul fronte opposto, anche Busquets è costretto ad abbandonare la gara dopo una testata con Savic. Al 20’ Hermoso s’invola sulla fascia, mette in mezzo rasoterra per Correa che da centro area colpisce a botta sicura, ma Lenglet è super in scivolata alla disperata e devia il pallone in calcio d’angolo. Non è da meno Ter Stegen, che salva i blaugrana in due circostanze nel giro di un minuto: prima respinge in tuffo il sinistro a giro di Llorente, poi devia col ginocchio il diagonale di Saurez. La formazione di Simeone domina il primo tempo, ma non riesce a sfondare il muro protetto dal portiere olandese, la cui manona nega la gioia del gol a Carrasco. Poco prima dell’intervallo, assolo di Messi, che arriva in area partendo dalla destra, salta quattro giocatori e calcia di sinistro trovando la splendida parata di Oblak, il quale devia in corner. A inizio ripresa, su una punizione battuta da Messi arriva il colpo di testa di Lenglet, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Il match diventa emozionante, ma il Barcellona si rende comunque pericoloso al 62’, quando Moriba tira in porta a botta sicura: un intervento prodigioso di Hermoso consente all’Atletico di tenere il punteggio fermo sullo 0-0. Risultato che non si sbloccherà mai; anche perché al 90’ Messi sfiora solo l’incrocio dei pali su una punizione dal limite. Koeman rimane a -2 dal primo posto.

ALAVES-LEVANTE 2-2

Buon pareggio per il Levante sul campo dell’Alaves, che invece ancora dovrà lottare molto in chiave salvezza nelle ultime tre giornate di campionato. I padroni di casa sbloccano il risultato allo scoccare della mezz’ora con un destro secco all’altezza del dischetto da parte di Pons. Una doppietta di Morales ribalta il risultato tra il 36’ e il 42’: prima con un gran destro al volo sotto l’incrocio dei pali e poi con un tiroravvicinato all’angolino basso. A 3’ dalla fine, il colpo di testa schiacciato di Joselu (gol fantasma ‘risolto’ dalla goal-line technology) vale il definitivo 2-2.

