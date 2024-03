Liga: Atletico, brutto ko contro il Cadice prima dell'Inter

SPAGNA

Simeone perde 2-0 in casa della terzultima in classifica: ora anche il quarto posto è a rischio. Il Valencia batte 1-0 il Getafe

© Getty Images Brutta sconfitta per l'Atletico a pochi giorni dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'Inter: la formazione di Simeone perde 2-0 in casa del Cadice, che riapre il discorso salvezza grazie alla doppietta di Juanmi, a segno al 24' e 64'. I colchoneros rischiano: il Bilbao può andare a -2 dal quarto posto. Sorride anche il Valencia, che batte 1-0 il Getafe grazie al tocco sotto di Duro e sogna l'Europa

CADICE-ATLETICO MADRID 2-0

Nell'ultimo match prima del ritorno di Champions con l'Inter, l'Atletico incassa una brutta sconfitta sul campo del Cadice terzultimo, che riapre ogni discorso salvezza. Simeone lascia a casa Griezmann e tiene in panchina Savic, Molina e Correa, così i padroni di casa passano alla prima occasione possibile: cross al centro al 24' di Sobrino, con Juanmi che di testa batte Oblak. Nel secondo tempo, Simeone stravolge la squadra inserendo Molina, Riquelme e Correa per Saul, de Paul e Correa, ma i problemi arrivano in difesa: sul lancio dalle retrovie di Hernandez, Juanmi attende il rimbalzo giusto, Gabriel Paulista va completamente a vuoto e lascia la sfera all'ex Betis, che fa doppietta. Il raddoppio fa alzare di fatto bandiera bianca agli ospiti, con il Cadice che non rischia più. Finisce 2-0 per il Cadice, che in attesa di Real-Celta è a -2 dalla salvezza: discorso riaperto. L'Atletico, invece, spera nel passo falso del Bilbao, o sarà solo +2 sul quinto posto. Ma soprattutto, Simeone si presenterà in condizioni non invidiabili al ritorno degli ottavi di Champions League con l'Inter.

VALENCIA-GETAFE 1-0

Torna a sorridere il Valencia, che dopo tre turni e il 2-2 pieno di polemiche col Real vince in casa battendo 1-0 il Getafe, al secondo ko nelle ultime tre partite. Il match si decide al 40', poco prima dell'intervallo: Canos, che al 16' centra una traversa, serve Duro che con un delicatissimo tocco sotto batte in uscita Soria, con Alderete che non riesce a salvare sulla linea. Nella ripresa, Mamardashvili salva su Mata e Maksimovic preservando un successo importante per i Pipistrelli, che con una serie di risultati positivi può anche sognare l'Europa.

