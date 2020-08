Il rammarico di Lewandowski: "Quest'anno avrei vinto il Pallone d'oro"

In un'intervista al giornale polacco "Sport Onet", Robert Lewandowski, alla domanda su chi si sarebbe meritato il Pallone d'oro se fosse stato assegnato quest'anno, non esprime nessun dubbio: "Io. Abbiamo vinto tutto quello che si poteva vincere, sono stato quello che ha segnato di più in tutte le competizioni. Penso che se un giocatore riesce a ottenere così tanto, si meriti questo premio". La vicenda, comunque, non basta a fargli perdere il buonumore: "Non ci penso più di tanto. Volevo la Champions League, era la mia priorità. E ce l'ho fatta".