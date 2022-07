Lewandowski, addio al Bayern? I tifosi lo minacciano di morte

LA SITUAZIONE

L'attaccante polacco ha raggiunto il resto della squadra in ritiro, ma il Barcellona non molla e i tifosi sui social sono infuriati

Il futuro di Lewandowski è ancora tutto da scrivere. Il Barcellona sta trattando col Bayern: rifiutata una prima offerta da 50 milioni per l'attaccante polacco. Ma i contatti proseguono e, dopo qualche giorno di attesa, il classe '88 si è aggregato al ritiro e ha svolto le visite mediche. Ora sarà a disposizione di Nagelsmann.

Per Lewandowski questo è tutt'altro che un periodo sereno. Il polacco ha ricevuto minacce di morte sui social dai tifosi: non vogliono che l'attaccante lasci il club bavarese per andare al Barcellona. Arrivato nel 2014, col Bayern ha praticamente vinto tutto: otto titoli in Bundesliga, tre Coppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa e pure una Coppa del Mondo per club. Un bomber capace di realizzare 344 reti in 375 partite.

Lewandowski ha raggiunto il resto della squadra a Monaco per il raduno. Nei prossimi giorni il gruppo partirà per gli Stati Uniti, ad attenderli le amichevoli con Dc United e Manchester City. In attesa dell'esordio ufficiale in Supercoppa di Germania contro il Lipsia programmato per il 30 luglio.



Non è ancora certo che l'attaccante polacco raggiunga gli Stati Uniti insieme al resto della squadra. La trattativa col Barcellona prosegue e i tifosi non sono felici.

LA MOGLIE SU INSTAGRAM: "NOI A BARCELLONA? VORREI SAPERLO ANCHE IO..."

Che il futuro sia ancora molto incerto lo testimonia anche una storia Instagram della moglie di Lewandowski, Anna, che rispondendo a un follower che le chiedeva se lei e la sua famiglia si stessero trasferendo a Barcellona ha risposto: "Vorrei saperlo anche io...".