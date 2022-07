Barcellona, Laporta: "Offerta al Bayern Monaco per Lewandowski, attendiamo una risposta"

Joan Laporta esce allo scoperto su Robert Lewandowski: "Abbiamo fatto un'offerta per lui e stiamo aspettando la risposta, vedremo se sarà positiva. Intanto voglio dire che apprezzo lo sforzo che sta facendo il giocatore per venire qui". Il presidente blaugrana, durante la presentazione di Christensen, ribatte anche alle voci di un messaggio molto pesante indirizzato al Barça da parte del Bayern Monaco (i bavaresi non vorrebbero fare affari con gli spagnoli perché, vista la loro situazione economica, entro uno-due anni sarebbero destinati al fallimento: concetto attribuito a un giornalista dello Spiegel): "Non credo a queste cose, sarà stato uno scherzo durante una chiacchierata. Questa cosa non viene dal Bayern, che rispettiamo. Il Barça compirà 125 anni nel 2024 e ci sono pochi club che hanno una storia come la nostra".

