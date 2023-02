Le Parisien: "Hakimi accusato di violenza sessuale"

FRANCIA

Una donna di 23 anni ha parlato di stupro alla polizia ma non ha voluto denunciare il l'esterno marocchino del Psg

© Getty Images Bufera sul Psg e sull'ex Inter, Achraf Hakimi. Stando infatti a quanto riportato da Le Parisien, l'esterno marocchino sarebbe stato accusato di violenza sessuale da una giovane donna presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, comune a sud-est di Parigi. La giovane, una 23enne, avrebbe raccontato di essere stata contattata via social da Hakimi a metà gennaio. Sabato 25 febbraio lo avrebbe raggiunto nella sua casa a Boulogne su un Uber prenotato dallo stesso calciatore e lì di essere stata stuprata.

La donna ha raccontato che, una volta nell'abitazione, Hakimi la avrebbe baciata sulla bocca, le avrebbe sollevato i vestiti, le avrebbe baciato il seno nonostante le sue proteste e sarebbe andato ancora oltre.

La giovane sarebbe poi riuscita a liberarsi dal marocchino spingendolo via con il piede e, una volta scappata, avrebbe poi inviato un sms a un amico che sarebbe corso a prenderla. Hakimi, fuori per infortunio da due gare, sarebbe stato solo in casa perché moglie e figli erano in vacanza a Dubai.

