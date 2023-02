Nel solco di Hakimi al posto di Dumfries: l'Inter va a destra con Mazraoui

INTER

L'arrivo di Cancelo al Bayern può favorire il passaggio del marocchino ai nerazzurri

© afp Se l'Inter cederà in estate Denzel Dumfries il sostituto perfetto è stato individuato in Noussair Mazraoui. Entrambi gestiti dalla stessa agente, Rafaela Pimenta, particolare non secondario. L'esterno destro olandese piace in Premier. Si sa. Il Chelsea ha già provato a prenderlo la scorsa estate. Il Manchester United ha sondato il terreno nello scorso mercato di gennaio. L'Inter vuole fare cassa con l'ex giocatore del Psv: valutazione iniziale non inferiore ai 45 milioni, cifra altra ma non certo proibitiva per i club inglesi. Dumfries sta vivendo un momento altalenante in nerazzurro, le sue prestazioni ultimamente non sono state costanti, questo non ha intaccato però l'apprezzamento di cui gode in Inghilterra. Apprezzamento che Marotta e Ausilio hanno già espresso per Noussair Mazraoui, esterno destro marocchino, cresciuto nell'Ajax, oggi al Bayern dopo aver firmato nel maggio del 2022 un quadriennale da parametro zero.

Più eclettico di Dumfries, capace di giocare anche a sinistra (adattamento necessario in nazionale vista la presenza su quella fascia di Hakimi, uno che sicuramente potrebbe dargli ottime indicazioni sull'Inter), Mazraoui non ha avuto un impatto positivo con la Bundesliga. O meglio, ha faticato più del previsto. L'arrivo poi a gennaio di Cancelo gli ha chiuso altri spazi al Bayern, ragione per cui è entrato nell'ordine di idee di cambiare aria e la prospettiva di approdare in Serie A (su di lui avevano messo gli occhi quando ancora era all'Ajax sia la Juve che la Roma) non gli dispiace. Il Bayern, per quanto non ne abbia bisogno vista la solidità del proprio bilancio, potrebbe oltretutto fare un'ottima plusvalenza visto che un anno fa lo ha tesserato a parametro zero.