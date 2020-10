La Bundesliga fa marcia indietro: da novembre niente tifosi

GERMANIA

La Germania fa un passo indietro e ri-chiude le porte degli stadi ai tifosi. Lo riferisce la DPA, la principale agenzia di stampa tedesca, che spiega che nell'ambito di una generale stretta delle misure restrittive contro il Covid, a partire da novembre, le partite di Bundesliga si svolgeranno senza la presenza di pubblico. La Cancelliera tedesca Angela Merkel, infatti, ha disposto che da lunedì 2 novembre tutti gli eventi sportivi professionistici, calcio in primis, tornino a svolgersi senza la presenza di spettatori.

L'annuncio arriva perché la curva dei contagi da Covid-19 in Germania continua a salire: solo oggi si sono registrati 14.964 nuovi casi. Dati che costringono le autorità a prendere provvedimenti fra i quali questo riguardante lo sport. La Merkel ha deciso dopo aver consultato i presidenti di tutti e 16 i Lander, unanimi nell'appoggiare la Cancelliera.

Finora nell'edizione in corso della Bundesliga le partite si erano svolte alla presenza di poche migliaia di spettatori per ogni sfida. Faceva eccezione però il Bayern Monaco, che ha sempre giocato a porte chiuse per via della situazione particolarmente difficile della Baviera. Da lunedì lo sport non avrà più pubblico, ovunque, e questo almeno per un mese: fra 30 giorni si farà infatti il punto della situazione.

