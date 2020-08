Koeman conferma: "E' ora di andare al Barcellona"

ATTESA QUASI FINITA

"Il nome del nuovo allenatore sarà reso noto nei prossimi giorni", ha fatto sapere il Barcellona al termine della Giunta Direttiva di lunedì, ufficializzando soltanto quello che era ormai scontato, ossia il licenziamento di Quique Setién dopo il disastro contro il Bayern in Champions. Il nome scelto è quello di Ronald Koeman ed è stato lui stesso a confermare che siederà sulla panchina blaugrana: "Sì, è l'ora di andare ad allenare il Barcellona", ha detto negli uffici della Federcalcio olandese.

Come riportato dai media spagnoli, Koeman si è recato negli uffici della Federcalcio olandese per discutere della rescissione del suo contratto come ct della nazionale orange, in vigore fino al 2022. "Mi piacerebbe molto - ha detto Koeman, alla tv NOS mentre usciva dagli uffici della federazione - ma al momento non c'è l'accordo definitivo né la firma sul contratto. Aspettiamo". Secondo il 'Mundo Deportivo', l'annuncio dovrebbe arrivare entro le prossime 24 ore.